Como Igor Thiago foi de pedreiro a vice-artilheiro na Inglaterra e convocado para a Copa Nascido em Gama, no Distrito Federal, Igor perdeu o pai aos 13 anos Estadão Conteúdo 18.05.26 20h52 Igor Thiago (Brentford) - Rafael Ribeiro/CBF (Igor Thiago (Brentford) - Rafael Ribeiro/CBF) Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira, a lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos. Presente na convocação passada, para amistosos contra França e Croácia, Igor Thiago teve coroada sua grande temporada pelo Brentford na Premier League e foi chamado pelo treinador italiano para jogar o Mundial. Ele tem 25 gols em 39 jogos pelo time inglês. No campeonato nacional, fez 22, atrás apenas do fenômeno norueguês Erling Haaland, do Manchester City. Pode ampliar o número no domingo, quando vai a campo para enfrentar o Liverpool na rodada de encerramento da liga inglesa. O Brentford é o oitavo colocado, com 52 pontos, e ainda briga por vaga na Liga Europa ou na Liga Conferência. Nascido em Gama, no Distrito Federal, Igor perdeu o pai aos 13 anos e trabalhou como servente de pedreiro, feirante e entregador de panfletos antes de começar profissionalmente no futebol. Após ser reprovado em diversos testes, ele conseguiu sua primeira chance no Futebol Clube Verê, no Paraná, e despertou o interesse do Cruzeiro. Na equipe mineira, o atacante estreou profissionalmente em 2020 e marcou 10 gols em 64 jogos disputados. Dois anos mais tarde, ele foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária, na primeira negociação da era SAF do clube mineiro. Igor Thiago anotou 21 gols e sete assistências em 55 partidas durante a passagem pelo Leste Europeu antes de se transferir para o belga Club Brugge, onde teve destaque imediato: foram 26 tentos em 40 jogos na temporada 2023/24. O desempenho na Bélgica abriu as portas da Premier League para o brasileiro, pelo qual o Brentford desembolsou 30 milhões de libras (R$ 212 milhões na cotação da época). Depois de perder quase toda a sua primeira temporada na Inglaterra por conta de uma lesão no joelho, Igor se tornou o maior destaque dos Bees em 2025/26. Com 25 gols em 39 partidas, tornou-se o brasileiro com mais tentos em uma única temporada da Premier League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira convocação Igor Thiago COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35