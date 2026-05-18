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Como Igor Thiago foi de pedreiro a vice-artilheiro na Inglaterra e convocado para a Copa

Nascido em Gama, no Distrito Federal, Igor perdeu o pai aos 13 anos

Estadão Conteúdo
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Igor Thiago (Brentford) - Rafael Ribeiro/CBF (Igor Thiago (Brentford) - Rafael Ribeiro/CBF)

Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira, a lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos. Presente na convocação passada, para amistosos contra França e Croácia, Igor Thiago teve coroada sua grande temporada pelo Brentford na Premier League e foi chamado pelo treinador italiano para jogar o Mundial.

Ele tem 25 gols em 39 jogos pelo time inglês. No campeonato nacional, fez 22, atrás apenas do fenômeno norueguês Erling Haaland, do Manchester City. Pode ampliar o número no domingo, quando vai a campo para enfrentar o Liverpool na rodada de encerramento da liga inglesa. O Brentford é o oitavo colocado, com 52 pontos, e ainda briga por vaga na Liga Europa ou na Liga Conferência.

Nascido em Gama, no Distrito Federal, Igor perdeu o pai aos 13 anos e trabalhou como servente de pedreiro, feirante e entregador de panfletos antes de começar profissionalmente no futebol. Após ser reprovado em diversos testes, ele conseguiu sua primeira chance no Futebol Clube Verê, no Paraná, e despertou o interesse do Cruzeiro.

Na equipe mineira, o atacante estreou profissionalmente em 2020 e marcou 10 gols em 64 jogos disputados. Dois anos mais tarde, ele foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária, na primeira negociação da era SAF do clube mineiro.

Igor Thiago anotou 21 gols e sete assistências em 55 partidas durante a passagem pelo Leste Europeu antes de se transferir para o belga Club Brugge, onde teve destaque imediato: foram 26 tentos em 40 jogos na temporada 2023/24.

O desempenho na Bélgica abriu as portas da Premier League para o brasileiro, pelo qual o Brentford desembolsou 30 milhões de libras (R$ 212 milhões na cotação da época).

Depois de perder quase toda a sua primeira temporada na Inglaterra por conta de uma lesão no joelho, Igor se tornou o maior destaque dos Bees em 2025/26. Com 25 gols em 39 partidas, tornou-se o brasileiro com mais tentos em uma única temporada da Premier League.

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