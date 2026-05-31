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Comemoração do título do PSG termina com mais de 280 presos e policiais feridos em Paris; veja

A maior concentração de torcedores aconteceu nos arredores da Champs-Élysées

Estadão Conteúdo

A conquista do título da Champions League pelo Paris Saint-Germain levou milhares de torcedores às ruas de Paris, mas a celebração terminou marcada por confusões e ações policiais. De acordo com autoridades francesas, 283 pessoas foram presas na capital durante as comemorações, enquanto sete policiais ficaram. Em todo o país, o número de detidos chegou a 416.

A maior concentração de torcedores aconteceu nos arredores da Champs-Élysées, onde, segundo a polícia, mais de 20 mil pessoas acompanharam a festa pelo bicampeonato europeu do clube francês. Houve registros de depredação de carros e estabelecimentos comerciais da região.

As autoridades também relataram uma tentativa de invasão a uma delegacia, que foi controlada pela polícia. A movimentação exigiu reforço no esquema de segurança montado para acompanhar as celebrações em diferentes pontos da cidade.

Apesar da final ter sido disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, milhares de torcedores acompanharam a decisão em Paris. O Parque dos Príncipes abriu os portões para transmissão da partida em telões e teve ingressos esgotados. A polícia estima que entre 4 mil e 5 mil pessoas passaram pelos arredores do estádio ao longo do dia, onde também houve registros de vandalismo.

Segundo o jornal LÉquipe, agentes de segurança apreenderam 24 sinalizadores e dois morteiros de fogos de artifício durante a operação. O veículo ainda informou episódios de tumulto nas proximidades do estádio e em outras áreas da capital francesa.

Em meio aos incidentes, o PSG divulgou um comunicado direcionado aos torcedores, pedindo que as comemorações pelo "momento histórico" acontecessem com responsabilidade e respeito.

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