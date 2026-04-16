Começo de Diniz no Corinthians empolga com defesa sem ser vazada e invencibilidade

O início de trabalho de Fernando Diniz no Corinthians já gera sinais positivos em campo. A vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, pela Libertadores, na Neo Química Arena, garantiu a liderança do Grupo E e reforçou uma evolução importante na equipe.

Com o resultado, o Corinthians alcançou o terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols e a terceira partida sem derrota. A sequência inclui vitórias por 2 a 0 contra Platense e Santa Fe, ambas pela Libertadores, e um empate em 0 a 0 com o Palmeiras, no Brasileirão.

O desempenho defensivo destaca-se sob o comando de Diniz. O Corinthians não é vazado há três partidas, algo que não acontecia desde fevereiro. Naquela ocasião, a equipe também emplacou uma sequência com vitórias sobre Red Bull Bragantino, Athletico Paranaense e São Bernardo.

Sequência de jogos exigentes e fim de jejum

A nova sequência chama atenção por ocorrer em meio a compromissos mais exigentes, como jogos da Libertadores e um clássico. Além da solidez defensiva, o triunfo sobre o Santa Fe encerrou um jejum de dois meses sem vitórias jogando na Neo Química Arena.

Escalação repetida após cinco anos

A manutenção da base titular é outro ponto que chama atenção. Pela primeira vez em cinco anos, o clube repetiu a mesma escalação em três partidas consecutivas. Nos últimos três compromissos, a equipe foi a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.

A última vez que o Corinthians havia repetido uma escalação em três jogos consecutivos foi em agosto de 2021, sob o comando de Sylvinho. Naquela ocasião, o técnico escalou: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Roni, Gabriel e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô.

Após a partida contra o Santa Fe, Diniz explicou a manutenção da equipe. Ele afirmou respeitar dados fisiológicos, mas prioriza a conexão entre os jogadores, a vontade de atuar e o momento de cada um. O técnico disse que repetiria a escalação uma quarta vez se não houvesse suspensão.

Início histórico na Libertadores

Com as duas vitórias nos dois primeiros jogos desta Libertadores, o Corinthians repetiu um feito raro em sua história na competição. As únicas outras vezes em que o clube venceu os dois jogos inaugurais da fase de grupos foram em 1996 e 2016.

Agora, com seis pontos somados e 100% de aproveitamento, o time larga na frente na disputa por uma vaga no mata-mata. O Corinthians começa a construir um cenário mais favorável no torneio continental.

Os comandados de Diniz voltam a campo neste sábado, 18. Eles enfrentam o Vitória fora de casa, às 20 horas, em busca de mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro.