Começo de Diniz no Corinthians empolga com defesa sem ser vazada e invencibilidade Time alvinegro de Fernando Diniz demonstra consistência defensiva, lidera grupo e quebra jejum de vitórias na Neo Química Arena Estadão Conteúdo 16.04.26 10h52 Fernando Diniz (Arquivo @cbf_futebol) O início de trabalho de Fernando Diniz no Corinthians já gera sinais positivos em campo. A vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, pela Libertadores, na Neo Química Arena, garantiu a liderança do Grupo E e reforçou uma evolução importante na equipe. Com o resultado, o Corinthians alcançou o terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols e a terceira partida sem derrota. A sequência inclui vitórias por 2 a 0 contra Platense e Santa Fe, ambas pela Libertadores, e um empate em 0 a 0 com o Palmeiras, no Brasileirão. O desempenho defensivo destaca-se sob o comando de Diniz. O Corinthians não é vazado há três partidas, algo que não acontecia desde fevereiro. Naquela ocasião, a equipe também emplacou uma sequência com vitórias sobre Red Bull Bragantino, Athletico Paranaense e São Bernardo. Sequência de jogos exigentes e fim de jejum A nova sequência chama atenção por ocorrer em meio a compromissos mais exigentes, como jogos da Libertadores e um clássico. Além da solidez defensiva, o triunfo sobre o Santa Fe encerrou um jejum de dois meses sem vitórias jogando na Neo Química Arena. Escalação repetida após cinco anos A manutenção da base titular é outro ponto que chama atenção. Pela primeira vez em cinco anos, o clube repetiu a mesma escalação em três partidas consecutivas. Nos últimos três compromissos, a equipe foi a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto. A última vez que o Corinthians havia repetido uma escalação em três jogos consecutivos foi em agosto de 2021, sob o comando de Sylvinho. Naquela ocasião, o técnico escalou: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Roni, Gabriel e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô. Após a partida contra o Santa Fe, Diniz explicou a manutenção da equipe. Ele afirmou respeitar dados fisiológicos, mas prioriza a conexão entre os jogadores, a vontade de atuar e o momento de cada um. O técnico disse que repetiria a escalação uma quarta vez se não houvesse suspensão. Início histórico na Libertadores Com as duas vitórias nos dois primeiros jogos desta Libertadores, o Corinthians repetiu um feito raro em sua história na competição. As únicas outras vezes em que o clube venceu os dois jogos inaugurais da fase de grupos foram em 1996 e 2016. Agora, com seis pontos somados e 100% de aproveitamento, o time larga na frente na disputa por uma vaga no mata-mata. O Corinthians começa a construir um cenário mais favorável no torneio continental. Os comandados de Diniz voltam a campo neste sábado, 18. Eles enfrentam o Vitória fora de casa, às 20 horas, em busca de mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Diniz invencibilidade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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