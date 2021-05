Com visita de Kenedy, Flamengo se reapresenta e inicia a preparação para enfrentar o Palmeiras

Depois de encerrar como líder do Grupo G na Libertadores, o Flamengo se reapresentou na tarde desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para enfrentar o Palmeiras no duelo a ser realizado neste fim de semana, quando estreará pelo Campeonato Brasileiro. E recebeu até uma promissora visita de Kenedy, do Chelsea.

Um dos poucos destaques positivos no empate em 0 a 0 com o Vélez Sarsfield na última noite, Arrascaeta falou com a FlaTV antes de ir a campo para começar o treinamento regenerativo no CT.

- A gente sabe que, quando começa (o Brasileiro), a expectativa é muito grande, vamos enfrentar grandes times e grandes jogadores. Mas temos que acreditar muito no nosso elenco, nos nossos jogadores. Tomara que a gente possa comemorar mais um ano na primeira posição. Estamos todos focados. Sabemos que é um campeonato muito longo, tem jogos seguidos, e é fundamental todos estarem 100% para ajudar.

- Mais um jogo difícil (contra o Palmeiras). Vamos estrear contra um grande time, que é o Palmeiras, mas em casa e queremos começar com o pé direito, com os três pontos - concluiu o uruguaio.

Líder do Grupo G da Libertadores, o Flamengo garantiu lugar no Pote 1 no sorteio das oitavas de final da competição, que será realizado na próxima terça-feira (1). Dessa forma, os possíveis adversários do Rubro-Negro na próxima fase são: Defensa y Justicia (ARG), Olimpia (PAR), Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), São Paulo, Universidad Católica (CHI), Vélez Sarsfield (ARG) e Cerro Porteño (PAR). Veja mais aqui.