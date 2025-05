Com virada épica e prorrogação, Pacers batem Knicks e abrem vantagem nas finais do Leste

O Indiana Pacers abriu a sua participação nos playoffs das finais da Conferência Leste em grande estilo na noite desta quarta-feira, ao superar o New York Knicks por 138 a 135, em partida realizada no Madison Square Garden. O triunfo, que teve direito a uma bela reação, e também prorrogação, contou com grandes atuações de Aaron Nesmith e Tyrese Haliburton.

Jogando sob apoio de sua torcida, os Knicks estiveram muito perto da vitória ao impor uma vantagem de 14 pontos com menos de três minutos para o fim do último período. No entanto, os visitantes reagiram de forma incrível e aplicaram uma virada histórica.

Maior pontuador dos Pacers, Haliburton anotou 31 pontos e ofereceu 11 assistências aos companheiros, além de conquistar quatro rebotes. Segundo jogador mais efetivo de sua equipe, Nesmith fez 30 pontos e brilhou no fim da partida.

O duelo foi cercado de emoção. Autor do arremesso que provocou o tempo extra, Haliburton chegou a comemorar a vitória achando que o chute tinha sido do perímetro triplo. No entanto, mesmo com a arbitragem confirmando a cesta de dois pontos no lance derradeiro, ele não se abateu. "A partir dali (com o jogo indo para prorrogação) meu foco foi buscar a vitória na prorrogação".

Nesmith também festejou a virada e o poder de reação da equipe, principalmente atuando na casa do adversário. "Foi muito especial e um jogo bastante divertido. Afinal, é para isso que vivemos", comemorou o ala do Indiana.

Pelo lado dos anfitriões, Jalen Brunson foi o cestinha do confronto com 43 pontos. Chateado por ter deixado a vitória escapar no Madison Square Garden, o jogador reconheceu o mérito dos Pacers. "Eles fecharam o jogo como fazem em todos os playoffs e nós não fizemos a nossa parte", disse.

As duas equipes voltam a se enfrentar pelo segundo jogo da série de playoffs das finais da Conferência Leste nesta sexta-feira, e a partida novamente está marcada para ser realizada em Nova York.