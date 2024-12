Com Vini Jr. entre os favoritos, cerimônia do Fifa The Best ocorre nesta terça-feira (17)

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) realiza a cerimônia dos The Best 2024 nesta terça-feira (17). Entre as premiações, a organização irá definir o melhor jogador e a melhor jogadora do mundo. Neste ano, o evento será realizado às 14h, em Doha, no Catar.

Nesta edição, há uma grande expectativa quanto ao anúncio do melhor jogador da temporada. Isso porque o brasileiro Vini Jr., atacante do Real Madrid, concorre ao prêmio e é o principal favorito para conquistar o título.

No entanto, no Bola de Ouro, o jogador perdeu o prêmio para o espanhol Rodri, o que gerou uma série de reações de revolta entre jornalistas, torcedores e pessoas do meio esportivo.

Além de Vini Jr., a jogadora Marta também é uma das concorrentes. Considerada a maior do futebol feminino, a brasileira disputa o prêmio de gol mais bonito da modalidade e é a favarita para levar o prêmio que leva o seu nome.

Ederson concorre ao troféu de melhor goleiro da temporada, e o treinador Arthur Elias está na disputa pelo título de melhor técnico do futebol feminino. Além dos prêmios individuais, a The Best irá selecionar a melhor seleção da temporada.

Entre os homens, Rodrygo, Vini Jr., o paraense Paulo H. Ganso, o zagueiro Nino, Almada, Dante, Bremer, Gabriel Magalhães e o goleiro Ederson estão na disputa. No futebol feminino, Lorena, Rafaelle, Tarciane, Portillo, Kerolin e Adriana também foram indicadas.

Os prêmios do Fifa The Best:

Melhor jogador do mundo

Melhor jogadora do mundo

Melhor treinador no futebol masculino

Melhor treinadora no futebol feminino

Melhor goleiro

Melhor goleira

Prêmio Puskás — dado ao gol mais bonito no futebol masculino

Prêmio Marta — dado ao gol mais bonito no futebol feminino

Fifa Fan Award — dado a um torcedor ou grupo de fãs

Fifa Fair Play — premia o espírito esportivo de um atleta ou clube