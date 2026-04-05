Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B Estadão Conteúdo 05.04.26 23h37 Mesmo atuando com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Athletic-MG conseguiu empatar por 1 a 1 com o América-MG, neste domingo, em duelo mineiro válido pela terceira rodada do Brasileirão da Série B. Os donos da casa saíram na frente com Ronaldo Tavares, mas depois sofreram a expulsão de Ian Lucas. Na parte final do segundo tempo, o time de Belo Horizonte foi para cima e Mastriani deixou tudo igual. O resultado mantém os times em situações completamente diferentes na tabela. O América-MG conquistou seu primeiro ponto apenas agora e, com isso, amarga a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. De outro lado, o Athletic, de São João del-Rei, segue invicto, soma cinco pontos e ocupa a sétima posição, após vencer a Ponte Preta na estreia por 1 a 0 e empatar com o Criciúma fora de casa por 1 a 1. O primeiro tempo foi bem disputado e o time da casa saiu na frente, aos 36 minutos, com Ronaldo Tavares. O camisa 11 fez ótima jogada, indo até a linha de fundo e batendo forte, no cantinho, sem ângulo, para surpreender o goleiro Gustavo. E pouco antes do intervalo, aos 41, Ian Lucas levantou o pé muito alto em dividida, acertou Rafa Barcelos e foi expulso. Cinco minutos depois, Felipe Amaral aproveitou bola rebatida pela defesa em escanteio, bateu forte e quase empatou a partida antes do intervalo. Com um jogador a menos, o técnico Alex de Souza optou por tirar os atacantes Bruninho e Ruan Assis, que deram lugares aos volantes João Miguel e Gian Cabezas. Mesmo armado mais defensivo, o Athletic sofreu forte pressão americana. Aguentou até os 39 minutos, quando sofreu o empate. Após cobrança de escanteio, Mastriani aproveitou a bola rebatida no meio da área e apenas completou para deixar tudo igual em São João del-Rei. Os times voltam a jogar no próximo final de semana pela quarta rodada da Série B. No domingo, o Athletic visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 20h, enquanto o América-MG, mais cedo, às 18h, vai em busca da primeira vitória contra o Novorizontino, no Independência, em Belo Horizonte. FICHA TÉCNICA ATHLETIC-MG 1 X 1 AMÉRICA-MG ATHLETIC-MG - Luan Polli; Diogo, Gabriel Índio, Lucas Belezi e Zeca; Ian Lucas, Jota (Pedro Oliveira) e Kauan Rodrigues (Alexandre); Bruninho (João Miguel), Ronaldo Tavares (Otusanya) e Luan Ruan Assis (Gian Cabezas). Técnico: Alex de Souza. AMÉRICA-MG - Gustavo; Jhonny (Segovinha), Nathan (Eduardo Person), Emerson e Rafa Barcelos; Dalbert, Alê (Éverton Brito) e Felipe Amaral (Val Soares); Gabriel Barros (Elizari), Mastriani e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim. GOLS - Ronaldo Tavares aos 36 minutos do primeiro tempo, e Mastriani, aos 39 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Bruninho e Diogo Batista (Athletic-MG). Felipe Amaral e Rafa Barcelos (América-MG). CARTÃO VERMELHO - Ian Lucas (Athletic). ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Athletic-MG América-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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