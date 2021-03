Com título do Palmeiras na Copa do Brasil, Fluminense garante vaga na fase de grupos da Libertadores

Festa do torcedor do Alviverde, festa do torcedor do Tricolor. Com a conquista da Copa do Brasil pelo Palmeiras, o Fluminense garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores. Caso o Grêmio fosse campeão, o Fluminense estrearia na Libertadores na próxima quarta-feira, diante do Ayacucho, do Peru, no Rio de Janeiro.

Isso ocorre porque o Palmeiras já está classificado para a competição continental, uma vez que é o atual campeão. Dessa forma, o regulamento da Copa do Brasil determina que, neste caso, a vaga é transferida para o Campeonato Brasileiro. Quinto colocado e já garantido na primeira fase da Libertadores, o Fluminense herdou essa vaga direta, portanto.

O Fluminense disputou a Libertadores pela última vez em 2013, após sagrar-se Campeão Brasileiro no ano anterior. Na época, o Tricolor foi eliminado nas quartas de final, para o Olímpia, do Paraguai - empate em 0 a 0 no jogo de ida, no Rio de Janeiro, e derrota por 2 a 1 na volta.

Essa é a sétima vez que o Fluminense disputa a Libertadores e a primeira classificação desde a saída do patrocínio Master da Unimed-Rio. A melhor campanha na competição ocorreu em 2008, quando o Tricolor foi vice-campeão, depois de ser derrotado pela LDU.

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Arena do Grêmio. Na volta, sacramentou a conquista ao vencer o Tricolor Gaúcho por 2 a 0.