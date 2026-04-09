Com reservas, Red Bull Bragantino é superado pelo Carabobo na estreia na Sul-Americana Estadão Conteúdo 09.04.26 23h52 Priorizando o Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino estreou com o time reserva na Copa Sul-Americana. Pelo Grupo H, o time do interior paulista levou o gol cedo, esbarrou na retranca do Carabobo-VEN e foi superado por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. O gol venezuelano veio na bola parada, logo aos oito minutos, o que acabou condicionando o duelo. O Red Bull Bragantino tomou conta da partida, chegando a ter mais 70% de posse de bola, mas sem nenhuma objetividade para furar a linha baixa adversária e acabou amargando o revés. Com a derrota, o time larga mal no Grupo H, que ainda conta com River Plate-ARG e o Blooming-BOL, seu próximo adversário, na quinta-feira, às 21h30, na estreia como mandante, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino começou o duelo sofrendo um baque. No primeiro ataque do Carabobo, Tortolero arriscou de longe e Volpí mandou para escanteio. Na cobrança, Neira cabeceou firme e abriu o placar. O gol cedo fez o time paulista sair mais para o jogo e, como tem mais qualidade técnica, passou a ter o domínio do confronto. Trocando passes e construindo desde a linha defensiva, conseguiu encontrar espaços, mas passou a pecar nas finalizações. Marcelinho arriscou da entrada da área e tirou tinta da trave. Entretanto, na reta final, o time diminuiu a intensidade e encontrou dificuldade para furar as linhas baixas venezuelanas e saiu para o intervalo com o revés. O panorama se manteve na segunda etapa. Apesar de seguir ocupando o campo de ataque, não passava pela defesa adversária. O time até se movimentava bem na frente da área, mas ainda assim longe de encontrar espaço para finalizar. Quando conseguiu uma brecha, Gustavinho chutou mal e mandou para fora. O tempo passava e nem mesmo as mudanças de Mancini surtiram efeito. Rodriguinho foi quem mais tentou, quando o time paulista passou a explorar o jogo aéreo, mas parou por duas vezes no goleiro Buera. Na reta final, o time da casa passou a abusar da cera e tirou a paciência do time paulista, que não conseguiu evitar o revés na estreia. FICHA TÉCNICA CARABOBO-VEN 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO CARABOBO - Bruera; Bilbao, Neira e Fuentes; Alexander González (Guaramato), Cova, Matías Núñez, Tortolero (Castillo) e Juan Pérez; Berríos (Loureins Martínez) e Eric Ramírez (Bahachille). Técnico: Daniel Farias. RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Eduardo Santos (Gustavo Marques), Pedro Henrique e Cauê (Lucas Barbosa); Fabinho (Rodriguinho), Ignacio Sosa, Gustavinho e Marcelinho (Henry Mosquera); Vinicinho e Jhuan Nunes (Isidro Pitta). Técnico: Vagner Mancini. GOL - Neira, aos oito minutos do primeiro tempo. ÁRBITRO - Hernán Heras (URU). CARTÕES AMARELOS - Bilbao, Bruera e Lucas Barbosa. RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Misael Delgado, Valencia (VEN). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Carabobo Red Bull Bragantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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