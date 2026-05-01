Com recorde, Knicks massacram Hawks e avançam às semifinais; Timberwolves também se classificam Estadão Conteúdo 01.05.26 9h06 O New York Knicks conquistou a maior vitória nos playoffs de sua história ao massacrar o Atlanta Hawks por 140 a 89, na State Farm Arena, em Atlanta, na noite de quinta-feira. Com o resultado, a equipe de Nova York fechou a série em 4 a 2 e agora enfrenta, nas semifinais da Conferência Leste da NBA, o vencedor do confronto entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, que fazem o jogo decisivo no sábado. Com 29 pontos em 27 minutos de OG Anunoby e o segundo "triplo-duplo" da série de Karl-Anthony Towns, o New York conseguiu a maior vantagem da história dos playoffs. A diferença de 47 pontos (83 a 36) no intervalo foi a maior da história dos playoffs. Foi a terceira vitória seguidas dos Knicks, que conseguiram virar a série após duas derrotas consecutivas por apenas 1 ponto. "Isso diz muito sobre a nossa equipe. Nos recuperamos de duas derrotas decepcionantes", afirmou Karl-Anthony Towns. "Encaramos o desafio de estar em desvantagem na série e estou muito orgulhoso por isso." A partida contou com as expulsões de Dyson Daniels, dos Hawks, e Mitchell Robinson, dos Knicks, que brigarem quando a equipe de Nova York abriram 50 pontos no segundo quarto. Com a partida controlada, os titulares dos Knicks deixaram a quadra com cerca de três minutos para o fim do terceiro quarto. "Cavamos um buraco enorme desde o início e foi complicado sair dele", reconheceu Jalen Johnson, cestinha do Atlanta, com 21 pontos. DESFALCADOS, TIMBERWOLVES FECHAM A SÉRIE CONTRA NUGGETS Com seus três principais armadores lesionados, o Minnesota Timberwolves derrotou o Denver Nuggets por 110 a 98 diante de sua torcida no Target Center, na noite de quinta-feira, e venceu a série dos playoffs por 4 a 2. Seu adversário nas semifinais da Conferência Oeste ser o San Antonio Spurs, que passou pelo Portland Trail Blazers. "Estou feliz que tenha acabado", afirmou Jaden McDaniels, cestinha da partida com 32 pontos. "Conseguimos conquistar a vitória e avançar para a próxima fase", completou. Nikola Jokic liderou os Nuggets com 28 pontos, 10 assistências e nove rebotes, mas Jamal Murray, seu companheiro de equipe, sofreu muito para se desmarcar de McDaniels e terminou a partida com apenas 12 pontos. A série entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics está empatada em 3 a 3 após a vitória do Philadelphia por 106 a 98 em casa, na Xfinity Mobile Arena. O jogo decisivo acontece no sábado no TD Garden, em Boston. CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA NA NBA Atlanta Hawks 89 X 140 New York Knicks Philadelphia 76ers 106 x 93 Boston Celtics Minnesota Timberwolves 110 x 98 Denver Nuggets ACOMPANHE AS PARTIDAS DE SEXTA-FEIRA Orlando Magic X Detroit Pistons Toronto Raptors X Cleveland Cavaliers Houston Rockets X Los Angeles Lakers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA New York Knicks Atlanta Hawks COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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