Com recorde, Knicks massacram Hawks e avançam às semifinais; Timberwolves também se classificam

O New York Knicks conquistou a maior vitória nos playoffs de sua história ao massacrar o Atlanta Hawks por 140 a 89, na State Farm Arena, em Atlanta, na noite de quinta-feira. Com o resultado, a equipe de Nova York fechou a série em 4 a 2 e agora enfrenta, nas semifinais da Conferência Leste da NBA, o vencedor do confronto entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, que fazem o jogo decisivo no sábado.

Com 29 pontos em 27 minutos de OG Anunoby e o segundo "triplo-duplo" da série de Karl-Anthony Towns, o New York conseguiu a maior vantagem da história dos playoffs. A diferença de 47 pontos (83 a 36) no intervalo foi a maior da história dos playoffs. Foi a terceira vitória seguidas dos Knicks, que conseguiram virar a série após duas derrotas consecutivas por apenas 1 ponto.

"Isso diz muito sobre a nossa equipe. Nos recuperamos de duas derrotas decepcionantes", afirmou Karl-Anthony Towns. "Encaramos o desafio de estar em desvantagem na série e estou muito orgulhoso por isso."

A partida contou com as expulsões de Dyson Daniels, dos Hawks, e Mitchell Robinson, dos Knicks, que brigarem quando a equipe de Nova York abriram 50 pontos no segundo quarto. Com a partida controlada, os titulares dos Knicks deixaram a quadra com cerca de três minutos para o fim do terceiro quarto.

"Cavamos um buraco enorme desde o início e foi complicado sair dele", reconheceu Jalen Johnson, cestinha do Atlanta, com 21 pontos.

DESFALCADOS, TIMBERWOLVES FECHAM A SÉRIE CONTRA NUGGETS Com seus três principais armadores lesionados, o Minnesota Timberwolves derrotou o Denver Nuggets por 110 a 98 diante de sua torcida no Target Center, na noite de quinta-feira, e venceu a série dos playoffs por 4 a 2. Seu adversário nas semifinais da Conferência Oeste ser o San Antonio Spurs, que passou pelo Portland Trail Blazers.

"Estou feliz que tenha acabado", afirmou Jaden McDaniels, cestinha da partida com 32 pontos. "Conseguimos conquistar a vitória e avançar para a próxima fase", completou.

Nikola Jokic liderou os Nuggets com 28 pontos, 10 assistências e nove rebotes, mas Jamal Murray, seu companheiro de equipe, sofreu muito para se desmarcar de McDaniels e terminou a partida com apenas 12 pontos.

A série entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics está empatada em 3 a 3 após a vitória do Philadelphia por 106 a 98 em casa, na Xfinity Mobile Arena. O jogo decisivo acontece no sábado no TD Garden, em Boston.

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Atlanta Hawks 89 X 140 New York Knicks Philadelphia 76ers 106 x 93 Boston Celtics Minnesota Timberwolves 110 x 98 Denver Nuggets

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