Com o retorno de Nenê, Fluminense divulga lista de relacionados para o duelo contra o Corinthians

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A grande novidade fica por conta do retorno do artilheiro Nenê, que ficou de fora nas últimas duas partidas do Tricolor na competição. Por outro lado, o jovem atacante Luiz Henrique irá desfalcar a equipe pelo quinto jogo consecutivo.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Corinthians! Vamos, Tricolor! pic.twitter.com/hTRBD6RCLR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 13, 2021

Sem atuar desde a derrota para o Atlético-GO, em dezembro, Nenê ficou de fora da partida contra o São Paulo após sentir um incômodo na panturrilha direita. No primeiro jogo de 2021, ele chegou a ser relacionado, contudo foi cortado da lista de jogadores que enfrentariam o Flamengo por causa de uma gastroenterite. No entanto, o meio-campista necessita reconquistar o seu espaço no time, já que ficará no banco de reservas nesta quarta.

Após ser convocado para a seleção sub-20, Luiz Henrique não esteve à disposição do técnico Marcão nos confrontos diante de Vasco e Atlético-GO. Porém, ao retornar ao CT Carlos Castilho, foi constatada uma lesão na coxa direita do atacante, que também ficou de fora contra o São Paulo e no Fla-Flu. Mesmo tendo voltado a treinar, o atleta ainda não recuperou a sua forma física.

Além de Nenê, Martinelli e Nascimento também estarão à disposição. Cabe salientar que ambos estiveram em campo na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes diante do Vila Nova (GO). Todavia, André, Samuel e John Kennedy seguirão com o time sub-23 para o jogo de volta do torneio, em Goiânia. Os nomes dos dois jovens atacantes eram cogitados para substituir Felippe Cardoso, que está suspenso.

Com isso, a provável escalação do Fluminense para o duelo contra o Corinthians é: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred.