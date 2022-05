Com mudanças, Remo está escalado para visita ao Confiança pela Série C

O Remo está definido para o duelo contra o Confiança, pela Série C. Com a ausência do lateral Ricardo Luz, o técnico Paulo Bonamigo promoveu o zagueiro Kevem à vaga. Já no meio-campo, o volante Paulinho Curuá perdeu a vaga para Marciel. Acompanhe a partida a partir das 19h, no Estádio Batistão, pelo lance a lance de OLiberal.com.