Com Memphis, Corinthians volta aos treinos horas depois de derrota 'inaceitável' no Majestoso

Depois da dura derrota por 2 a 0 para São Paulo, no Morumbis, na noite de sábado, o Corinthians retomou os trabalhos na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava, a fim de corrigir os erros para mais um complicado confronto. O time do Parque São Jorge recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 19h30, na Neo Química Arena.

Substituído por Gui Negão ainda no intervalo do Majestoso, o meia-atacante Memphis Depay foi ao centro de treinamento alvinegro e realizou um trabalho regenerativo na parte interna, assim como os demais titulares. O holandês causou desconforto por não ter retornado ao banco de reservas, no segundo tempo, para acompanhar o restante da partida com os companheiros. Também sacados após os 45 minutos iniciais, Félix Torres e José Martínez subiram do vestiário para acompanhar a partida.

"Eu não vi isso aí, estou com atenção no jogo, vou tentar me informar a respeito dessa decisão, mas é uma decisão individual de cada um", afirmou Dorival Júnior, após a derrota, sobre a ausência do camisa 10. "(Foi uma decisão) exclusivamente técnica, foi necessário e tivemos de alterar. Qualquer um pode sair, independentemente de nome, preciso que todos cumpram funções. Foram três, mas poderia ter sido cinco ou seis", explicou.

Em meio à crise política e com apenas uma vitória nas últimas sete partidas, entre Brasileiro e Sul-Americana, o Corinthians precisa reagir para acalmar os ânimos da torcida e no próprio grupo. Depois do Cruzeiro, que iniciou a rodada na liderança do Nacional, o time alvinegro encara o Botafogo, o atual campeão, e faz o clássico com o Palmeiras pela Copa do Brasil.

Neste domingo, poucas horas depois da partida que o treinador considerou "inaceitável", os atletas que atuaram menos de 45 minutos fizeram um trabalho de força, na academia, um exercício de enfrentamento com cruzamentos e finalizações, e um jogo em campo reduzido. A equipe volta a treinar na manhã desta segunda-feira.