Com LeBron James na lista, NBA anuncia os reservas para a edição 2026 do All-Star Games Esta será a primeira vez que o camisa 23 do Los Angeles Lakers vai estar no banco de reservas Redação O Liberal com informações da AE 02.02.26 9h58 A NBA divulgou a lista dos jogadores reservas para o All-Star Game, com LeBron James como grande destaque. O astro dos Los Angeles Lakers foi eleito pela 22ª vez em sua vitoriosa carreira. O evento ocorrerá em 15 de janeiro, no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers. A relação completa foi anunciada neste domingo, durante a estreia do "Sunday Night Basketball". Esta será a primeira vez que o camisa 23 do Los Angeles Lakers estará no banco de reservas. Após seguidas contusões, o jogador de 41 anos retornou à quadra apenas na 15ª partida de sua equipe no torneio. LeBron James surpreendido pela convocação Diante do cenário de recuperação, LeBron James afirmou que nem considerava ser chamado para o evento. "Sinceramente, eu nem estava pensando nisso. Eu só queria voltar a jogar em alto nível", disse o atleta sobre a recuperação das dores no ciático. Desde a temporada 2004/2005, seu segundo ano na liga americana, James nunca havia ficado de fora do All-Star Game. Sua presença constante demonstra a longevidade de sua carreira. Seleção de reservas por conferência A definição da lista incluiu sete jogadores de cada conferência, nomeados como reservas. As seleções foram realizadas pelos técnicos da NBA, sem considerar a posição específica dos atletas em quadra. Convocados para o All-Star Game: Conferência Leste Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Jaylen Brown (Boston Celtics) Jalen Brunson (New York Knicks) Cade Cunningham (Detroit Pistons) Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) Scottie Barnes (Toronto Raptors) Jalen Duren (Detroit Pistons) Jalen Johnson (Atlanta Hawks) Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) Norman Powell (Miami Heat) Pascal Siakam (Indiana Pacers) Karl-Anthony Towns (New York Knicks) Convocados para o All-Star Game: Conferência Oeste Stephen Curry (Golden State Warriors) Luka Doncic (Los Angeles Lakers) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Nikola Jokic (Denver Nuggets) Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Deni Avdija (Portland Trail Blazers) Devin Booker (Phoenix Suns) Kevin Durant (Houston Rockets) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) LeBron James (LA Lakers) Jamal Murray (Denver Nuggets) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA All-Star Games COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02 FUTEBOL Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra 01.02.26 20h09 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12