Com LeBron James na lista, NBA anuncia os reservas para a edição 2026 do All-Star Games

A NBA divulgou a lista dos jogadores reservas para o All-Star Game, com LeBron James como grande destaque. O astro dos Los Angeles Lakers foi eleito pela 22ª vez em sua vitoriosa carreira.

O evento ocorrerá em 15 de janeiro, no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers. A relação completa foi anunciada neste domingo, durante a estreia do "Sunday Night Basketball".

Esta será a primeira vez que o camisa 23 do Los Angeles Lakers estará no banco de reservas. Após seguidas contusões, o jogador de 41 anos retornou à quadra apenas na 15ª partida de sua equipe no torneio.

LeBron James surpreendido pela convocação

Diante do cenário de recuperação, LeBron James afirmou que nem considerava ser chamado para o evento. "Sinceramente, eu nem estava pensando nisso. Eu só queria voltar a jogar em alto nível", disse o atleta sobre a recuperação das dores no ciático.

Desde a temporada 2004/2005, seu segundo ano na liga americana, James nunca havia ficado de fora do All-Star Game. Sua presença constante demonstra a longevidade de sua carreira.

Seleção de reservas por conferência

A definição da lista incluiu sete jogadores de cada conferência, nomeados como reservas. As seleções foram realizadas pelos técnicos da NBA, sem considerar a posição específica dos atletas em quadra.

Convocados para o All-Star Game: Conferência Leste

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Jalen Duren (Detroit Pistons)

Jalen Johnson (Atlanta Hawks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Norman Powell (Miami Heat)

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Convocados para o All-Star Game: Conferência Oeste

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Kevin Durant (Houston Rockets)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

LeBron James (LA Lakers)

(LA Lakers) Jamal Murray (Denver Nuggets)