Com LeBron James na lista, NBA anuncia os reservas para a edição 2026 do All-Star Games

Esta será a primeira vez que o camisa 23 do Los Angeles Lakers vai estar no banco de reservas

Redação O Liberal com informações da AE

A NBA divulgou a lista dos jogadores reservas para o All-Star Game, com LeBron James como grande destaque. O astro dos Los Angeles Lakers foi eleito pela 22ª vez em sua vitoriosa carreira.

O evento ocorrerá em 15 de janeiro, no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers. A relação completa foi anunciada neste domingo, durante a estreia do "Sunday Night Basketball".

Esta será a primeira vez que o camisa 23 do Los Angeles Lakers estará no banco de reservas. Após seguidas contusões, o jogador de 41 anos retornou à quadra apenas na 15ª partida de sua equipe no torneio.

LeBron James surpreendido pela convocação

Diante do cenário de recuperação, LeBron James afirmou que nem considerava ser chamado para o evento. "Sinceramente, eu nem estava pensando nisso. Eu só queria voltar a jogar em alto nível", disse o atleta sobre a recuperação das dores no ciático.

Desde a temporada 2004/2005, seu segundo ano na liga americana, James nunca havia ficado de fora do All-Star Game. Sua presença constante demonstra a longevidade de sua carreira.

Seleção de reservas por conferência

A definição da lista incluiu sete jogadores de cada conferência, nomeados como reservas. As seleções foram realizadas pelos técnicos da NBA, sem considerar a posição específica dos atletas em quadra.

Convocados para o All-Star Game: Conferência Leste

  • Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
  • Jaylen Brown (Boston Celtics)
  • Jalen Brunson (New York Knicks)
  • Cade Cunningham (Detroit Pistons)
  • Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
  • Scottie Barnes (Toronto Raptors)
  • Jalen Duren (Detroit Pistons)
  • Jalen Johnson (Atlanta Hawks)
  • Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)
  • Norman Powell (Miami Heat)
  • Pascal Siakam (Indiana Pacers)
  • Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Convocados para o All-Star Game: Conferência Oeste

  • Stephen Curry (Golden State Warriors)
  • Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
  • Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
  • Nikola Jokic (Denver Nuggets)
  • Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
  • Deni Avdija (Portland Trail Blazers)
  • Devin Booker (Phoenix Suns)
  • Kevin Durant (Houston Rockets)
  • Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
  • Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)
  • LeBron James (LA Lakers)
  • Jamal Murray (Denver Nuggets)
Palavras-chave

basquete

NBA

All-Star Games
Esportes
