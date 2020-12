Com jatinho privado e vans, festa de Neymar terá esquema especial de transporte para convidados

A festa de final de ano de Neymar é um dos principais assuntos veiculados nos últimos dias. Com cerca de 150 convidados, o atacante irá comemorar o Réveillon em uma mansão com uma festa de cinco dias na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro. As informações são do jornalista Leo Dias.

Por ser em um local discreto e reservado, o condomínio Aero Rural, ao lado da mansão do craque do PSG, foi o local escolhido e está recebendo um esquema especial para o transporte dos convidados, que inclui jatinho particular e inúmeras vans.

Como a maioria dos convidados está hospedada em Angras dos Reis, cerca de 52km do local da festa, Neymar alugou uma frota de vans para transportá-los até a mansão em um trajeto de aproximadamente uma hora. Como os presentes terão seus celulares confiscados no local e irão permanecer nos veículos.

Alguns convidados em especial estão recebendo uma atenção maior. As modelos Camila Remedy e Fernanda Brum, que já foram musas do Brasileirão, foram buscadas por um jatinho particular enviado pelo jogador. Camila, inclusive, publicou uma foto em uma aeronave que estava indo para Mangaratiba.