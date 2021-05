Com 'indisposição gástrica', Gabigol está fora do jogo contra o Palmeiras

Gabigol está fora da partida contra o Palmeiras, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Rubro-Negro informou que o atacante "apresentou quadro viral com indisposição gástrica e foi retirado da relação do jogo".

Sem poder contar com Gabigol, o técnico Rogério Ceni deve optar por Pedro no comando do ataque. O centroavante é o substituto natural do ídolo rubro-negro.

