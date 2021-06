Com gol na reta final, Operário-PR bate o Sampaio Corrêa

Foi na raça, mas o Operário-PR venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0. Com o placar, o Fantasma chegou aos 7 pontos, na 6ª posição. O time do Maranhão é o 8º colocado, com 5 pontos.

Calendário

Na próxima rodada da Série B, o Operário-PR encara o Cruzeiro, em casa. Já o Sampaio Corrêa recebe o Confiança, no Castelão.

Sem emoção

Os primeiros 45 minutos foram truncados. Os dois times pouco produziram com a bola no pé e quem mais tocou na pelota foram os volantes e zagueiros, ou seja, os goleiros apenas assistiram.

Voleio e bola parada

Os dois momentos mais agitados vieram com o Sampaio Corrêa. Aos 26 minutos, Jean Silva tentou finalizar de voleio, mas furou. Pouco depois, Daniel Costa, de bola parada, soltou o pé e parou nas mãos do goleiro Thiago Braga.

Uma chance para cada lado

Na etapa final o duelo só pegou fogo a partir dos 20 minutos. A primeira chance veio do Operário. No escanteio, Tomas Bastos, sozinho na pequena área, ajeitou o corpo para cabecear, mas Joelson tirou com o pé. Na sequência, o Sampaio puxou conta-ataque, Ciel recebeu em velocidade, invadiu a área e o chute beliscou o travessão.

Gol na reta final

Quando o empate parecia certo, o Operário-PR conseguiu o seu gol nos minutos finais. Tomas Bastos bateu para dentro da área e, Felipe Garcia, completou para dentro da rede, 1 a 0.

OPERÁRIO-PR 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

Local: Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)

Data-Hora: 16/6/2021 – 18h

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira(CE) e Anderson Moreira de Farias(CE)

Cartões amarelos: Djalma Silva, Thomas Bastos (OPE), Daniel Costa (SAM)

Gols: Felipe Garcia (42’/2ºT)

OPERÁRIO-PR: Thiago Braga; Alex Silva, Reniê, Filemón e Djalma Silva; Rafael Chorão (Thomaz, ao 0/2ºT), Pedro Ken (Leandro Vilela, aos 30/2ºT), Marcelo (Lucas Mendes, aos 29/2ºT) e Tomas Bastos; Rodrigo Pimpão (Fabio Alemão, aos 34/2ºT) e Schumacher (Felipe Garcia, aos 40/2ºT). Técnico: Matheus Costa.

SAMPAIO CORRÊA: Mota; Luis Gustavo (Watson, aos 34/2ºT), Joelson, Nilson Júnior e Eloir; André Luiz, Ferreira, Gui Campana (Romarinho, aos 20/2ºT), Daniel Costa (Guilherme Teixeira, aos 44/2ºT) e Jean Silva; Joanderson (Ciel, aos 20/2ºT). Técnico: Felipe Surian.