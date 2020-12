Com gol de Luiz Adriano, Palmeiras vence o Bragantino e se firma no G6

O Palmeiras bateu o Bragantino por 1 a 0, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Luiz Adriano ainda na primeira etapa. Com o resultado, o Verdão está na quinta colocação, com 44 pontos, enquanto o Massa Bruta ficou na 13ª colocação, com 31 pontos.

Agora, o Palmeiras encara o América-MG, na próxima quarta-feira (30), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, no Independência. Já o Red Bull Bragantino enfrenta o São Paulo, somente na outra quarta-feira (06), às 21h30, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.

BRAGANTINO COMEÇA MELHOR E ASSUSTA A partida começou com o Red Bull Bragantino tendo a iniciativa do ataque. Aos nove, Ricardo Ryller recebeu a bola na entrada da área, avançou com espaço para finalizar, mas Lucas Lima se recuperou e travou o chute. O Palmeiras chegou com dez minutos, quando Patrick de Paula bateu de fora da área, mas a bola passou por cima do gol.

A grande chance do Massa Bruta aconteceu aos 14 minutos. Cuello recebeu a bola na esquerda, cortou para o meio e cruzou na área. Alerrando não conseguiu cabecear, Empereur vacilou, mas Ricardo Ryller chutou para fora cara a cara com o goleiro Weverton

VERDÃO MELHORA E ABRE O PLACAR Depois da chance perdida, o Bragantino não conseguiu assustar muito a defesa do Palmeiras, que aproveitou para atacar mais. Aos 20 minutos, Gabriel Menino cruzou e Viña cabeceou para fora, com perigo. Seis minutos depois, Gabriel Veron fez boa jogada e deixou Breno Lopes em boas condições para marcar. O atacante chutou, mas a zaga do Red Bull afastou na hora.

Até que aos 27, não teve jeito. Gabriel Menino cruzou, e a zaga afastou. Na sobra, Menino recebeu de novo e mandou na segunda trave. Luiz Adriano cabeceou, Cleiton não segurou e a bola morreu no fundo da rede. O bandeirinha assinalou impedimento, mas após checagem do VAR o gol foi confirmado no Allianz Parque.

PALMEIRAS ACERTA BOLA NA TRAVE E BRAGA QUASE EMPATAAntes do intervalo, as duas equipes voltaram a assustar as defesas adversárias. Com 46 minutos, Lucas Lima lançou Breno Lopes por trás da zaga, que arrancou na grande área e encheu o pé direito, mas a bola explodiu no travessão do Bragantino.

O Massa Bruta teve a chance de empatar ainda antes no intervalo, aos 48. Danilo perdeu a bola na intermediária, Thonny Anderson avançou na entrada da área, armou o chute de esquerda, mas Luan chegou travando no carrinho.

BRAGANTINO VOLTA TENTANDO PRESSIONAREm desvantagem no placar, o Bragantino tentou voltar do intervalo pressionando. Aos dois minutos, Cuello fez boa jogada para cima de Menino na esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro, mas Patrick de Paula tirou na hora certa. Já aos nove, Aderlan recebeu a bola invertida na grande área, pela direita, e chegou batendo de primeira. O cruzamento desviou na marcação e passou perto da trave de Weverton.

O Palmeiras assustou com dez minutos. Luiz Adriano recebeu a bola atrás e tocou em profundidade para Veron, que invadiu a área e tentou o toque para trás buscando o camisa 10. A bola foi travada pela marcação e saiu em escanteio.

MASSA BRUTA CONTINUA MELHOR E ACERTA A TRAVE DUAS VEZESO Bragantino continuou buscando o ataque, querendo o empate a todo custo. Com 18 minutos, Weverton afastou mal o cruzamento e Claudinho ficou com o rebote. Após cruzamento rasteiro, Ytalo desviou e a bola tocou caprichosamente na trave da meta palmeirense.

Aos 24, Cuello avançou na entrada da área. O meia bateu colocado no canto de Weverton, que fez a ponte para espalmar para escanteio. A pressão continuou sendo forte. Com 27 minutos, Claudinho deu uma cavadinha na área buscando Ytalo, e o atacante chegou livre de marcação na pequena área para cabecear. A bola ainda bateu no travessão e foi para fora.

BRAGANTINO MANDA NO JOGO E NÃO EMPATA POR POUCOO Palmeias não se encontrava na partida e dava espaços para o Massa Bruta ir empilhando chances. Aos 34, Lucas Evangelista recebeu bola na entrada da área, finalizou de fora, tentando o angulo direito de Weverton, mas a bola saiu à direita. Um minuto depois, Artur recebeu o passe na beirada da área, cortou Empereur e bateu para fora.

Com 39 minutos, Léo Ortiz tocou para Evangelista na esquerda, que passou em profundidade para Ytalo na grande área. O atacante dominou para finalizar, mas Viña chegou de carrinho por trás para travar. No último lance, aos 47 minutos, Fabrício Bruno disputou bola no ataque, conseguiu finalizar de fora, a bola desviou na defesa e saiu por cima do gol de Weverton levando perigo.

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 1 x 0 RB BRAGANTINOLocal: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data/Hora: 27 de dezembro de 2020, às 18h15 (de Brasília)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Cartões amarelos: Luiz Adriano, Gabriel Menino (Palmeiras)Gols: Luiz Adriano (1x0) (27'1ºT)

PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Empereur e Viña; Danilo, Patrick de Paula (Emerson Santos, aos 25'2ºT) e Lucas Lima (Raphael Veiga, aos 15'2ºT); Gabriel Veron (Gustavo Scarpa, aos 15'2ºT), Breno Lopes (Marcos Rocha, aos 32'2ºT) e Luiz Adriano (Willian, aos 15'2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Weverson, aos 37'2ºT); Ryller (Lucas Evangelista, aos 17'2ºT), Raul, Thonny Anderson (Claudinho, Intervalo) e Cuello (Leandrinho, aos 27'2ºT); Artur e Alerrandro (Ytalo, Intervalo). Técnico: Maldonado.

Luiz Adriano fez o gol da vitória (Foto:Richard Callis/Fotoarena)