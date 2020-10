Com gol contra, Liverpool vence Ajax fora de casa pela Liga dos Campeões

Na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Liverpool começou vencendo. Fora de casa, os Reds garantiram os três pontos contra o Ajax pelo placar mínimo. O único gol da partida foi marcado por Tagliafico, contra.

+ CONFIRA A TABELA DA CHAMPIONS

AZARQuando o Ajax vinha bem na partida, brilhou a estrela de Jürgen Klopp. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Mané cruzou e Tagliafico acabou desviando contra a própria rede.

CHANCES PERDIDASO Liverpool teve chances de ampliar o placar, mas acabou não aproveitando. O Ajax também teve oportunidades de marcar, mas não conseguiu. Nos acréscimos, Ekkelenkamp desperdiçou na entrada da área.

POUPANDOCom uma sequência de seis jogos em 17 dias, Klopp resolveu tirar Mané, Firmino e Salah de uma vez só. Aos 15 minutos do segundo tempo, os três craques deixaram o campo para as entradas de Diogo Jota, Minamino e Shaqiri.

PANORAMA DO GRUPOLiverpool e Atalanta largaram em vantagem no Grupo D. Os italianos também entraram em campo nesta quarta-feira e venceram o Midtjylland por 4 a 0.