Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com Gabigol à disposição, Santos busca redenção no Paulista contra Novorizontino por 'nova era'

Estadão Conteúdo

Após um ano onde a incômoda ameaça do rebaixamento rondou o clube até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025, o Santos inicia a atual temporada em busca de uma nova era a partir deste sábado, quando vai estrear no Campeonato Paulista diante do Novorizontino, neste sábado, às 16h, na Vila Belmiro. E parte desse processo passa justamente no esforço da diretoria para "repatriar" Gabigol. Recém-contratado e pronto para estrear, o próprio camisa 9 se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para marcar a sua terceira passagem pelo clube.

"Estou pronto, Depende do mister. Estou me sentindo bem". Esse foi o cartão de visita dado pelo jogador após vir do Cruzeiro por empréstimo para o clube que o revelou. Nos treinamentos, ele mostrou estar bem condicionado e pode ser o líder do time nesta partida já que Neymar, em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, ainda não tem condições de atuar.

Acostumado à pressão e profundamente identificado com as arquibancadas, Gabigol vem fazendo a sua parte desde que retornou. Treinou, se integrou aos companheiros e fez questão de destacar a importância desse momento na sua carreira. "Eu preciso mais do Santos do que o Santos de mim", afirmou o artilheiro em referência ao período sem brilho que viveu no Cruzeiro no ano passado, quando ficou relegado à reserva de Kaio Jorge.

Ainda sem se definir pelo goleador, Juan Pablo Vojvoda solicitou a presença de Mateus Xavier, atacante do sub-20, entre os relacionados. No entanto, a tendência é que, com a Vila lotada, o comandante argentino recorra à experiência de Gabriel Barbosa para tornar o time ainda mais forte ofensivamente.

À espera de um adversário bem esquematizado defensivamente, o treinador santista tem problemas. Além de Neymar, ele não poderá contar com Gabriel Bontempo, que passou por uma cirurgia de correção do desvio do septo nasal no final de 2025. O cenrtroavante Tiquinho Soares tem um edema na panturrilha esquerda e o meio-campista Victor Hugo está encaminhando sua ida para o Atlético-MG.

Além do quarteto, Álvaro Barreal não teve a inscrição regularizada ainda (o Santos adquiriu os direitos econômicos do atleta, que pertencia ao FC Cincinnati, mas o clube demorou a enviar os documentos). Já o lateral-esquerdo Souza vem conversando com o Tottenham, da Inglaterra, e tem poucas chances de ser utilizado neste sábado.

Um dos líderes do Santos por suas boas atuações no ano passado, o goleiro Gabriel Brazão deu tom da virada de página que o grupo espera dar em 2026. "O Santos foi o clube que me abriu as portas quando eu mais precisava. Tenho muita gratidão e pretendo fazer história aqui e conquistar títulos. É o que eu almejo", afirmou o goleiro que antecipou o fim das férias no fim de dezembro para aprimorar a parte física e técnica.

Pelo lado do Novorizontino, o experiente técnico Enderson Moreira prega cautela ao falar da estreia na casa santista. Ele afirmou que o time do interior está em processo de reconstrução. "A gente teve pouquíssimo tempo com os atletas. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas acho que nenhuma equipe vai estar pronta neste começo de Paulista", afirmou o treinador.

Apesar do desafio, o treinador disse confiar nos jogadores que estão sob o seu comando. "Temos atletas contratados justamente para dar mais opções táticas. Não iremos atuar de uma só forma. O que posso dizer é que esperamos fazer um grande jogo", afirmou.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X NOVORIZONTINO

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adônis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Lautaro Díaz, Robinho Jr e Gabigol (Mateus Xavier). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

NOVORIZONTINO - Cesar Augusto; Patrick Brey, Eduardo Brock, Gabfiel Bahia e Mayk; Juninho, Léo Naldi, Matheus Bianqui e Rômulo; Bruno José e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PAULISTÃO/SANTOS X NOVORIZONTINO/APRESENTA
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

Futebol

TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026

Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela.

09.01.26 14h08

MMA Sport Club

Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro

09.01.26 12h40

Futebol

BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta

Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase.

09.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REFORÇO

Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio

João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time

09.01.26 19h00

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

MAIS UM

Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará

Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026

09.01.26 18h49

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda