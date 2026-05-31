Com Arrascaeta e Piquerez, Marcelo Bielsa anuncia convocados do Uruguai para a Copa do Mundo A principal dúvida da convocação era justamente o lateral palmeirense, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito Estadão Conteúdo 31.05.26 12h32 Jogador do Flamengo sentiu dores na coxa e foi substituído e pode desfalcar o Flamengo (Divulgação / AUF) Na manhã deste domingo (31), o técnico Marcelo Bielsa anunciou a lista dos 26 jogadores uruguaios que disputarão a Copa do Mundo 2026. Sete jogadores que atuam no futebol brasileiro foram lembrados pelo comandante: Arrascaeta, De La Cruz e Varela, do Flamengo; Piquerez e Martínez, do Palmeiras; Canobbio, do Fluminense; e Rochet, do Internacional. A principal dúvida da convocação era justamente o lateral palmeirense, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito. O jogador de 27 anos sofreu uma ruptura ligamentar na região durante um amistoso contra a Inglaterra no final de março. Ele não entrou em campo desde então e disputou apenas 16 partidas no ano. O gigante da capital paulista liberou o atleta no meio da última semana para terminar o tratamento com a delegação nacional. Ele terá a companhia do volante Emiliano Martínez, que tem sido reserva com Abel Ferreira. Embora não sejam titulares absolutos da equipe carioca, os flamenguistas Guillermo Varela e De La Cruz foram lembrados pelo comandante. Por outro lado, o meia Arrascaeta é peça fundamental tanto no clube quanto na seleção e vai para a disputa de sua terceira Copa do Mundo. Já o Agustín Canobbio vai para seu segundo mundial e vive grande momento com a camisa do Fluminense. Por último, o arqueiro Rochet tem enfrentado diversos problemas físicos e não conseguiu atuar em alto nível pelo Internacional. Mesmo assim, é nome de confiança de Bielsa e deve ser o titular do Uruguai. A lista conta com outro nome conhecido dos brasileiros: Matías Vinã, que atua no River Plate. O lateral teve passagem de sucesso pelo Palmeiras e não repetiu o desempenho no Flamengo. CONFIRA OS CONVOCADOS Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes-ARG) e Santiago Mele (Monterrey-MEX). Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Maxi Araújo (Sporting-POR), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Ronald Araújo (Barcelona-ESP), Mathias Oliveira (Napoli-ITA), Santiago Bueno (Wolverhampton-ING), Sebastián Cáceres (América-MEX), Jorge Piquerez (Palmeiras) e Matías Vinã (River Plate-ARG). Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United-ING), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ING), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Juan Sanabria (Real Salt Lake-EUA), De La Cruz (Flamengo), De Arrascaeta (Flamengo) e Rodrigo Salazar (Sporting Braga-POR). Atacantes: Brian Rodríguez (América-MEX), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Federico Viñas (Real Oviedo-ESP), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX) e Darwin Nuñez (Al-Hilal-KSA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Arrascaeta Piquerez Canobbio Rochet Palmeiras Flamengo Uruguai Copa do Mundo Marcelo Bielsa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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