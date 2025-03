Com apoio brasileiro, Sabalenka avança às quartas em Miami; Gauff é surpreendida por Linette

Duas vitórias por duplo 6/4 chamaram atenção neste segunda-feira no WTA 1000 de Miami. A líder do ranking, Aryna Sabalenka, confirmou seu favoritismo e avançou às quartas de final, enquanto a norte-americana Coco Gauff, 3ª do mundo e a queridinha da torcida local, decepcionou e acabou parando nas oitavas de final com derrota surpreendente para Magda Linette.

Certamente somando sua vitória mais contundente da carreira, Linette deixou a número 3 do mundo pelo caminho em dia de grandes rebatidas e muita coragem em quadra. Foi seu primeiro triunfo contra Gauff, de quem havia perdido nas duas partidas anteriores do confronto.

A polonesa avança às quartas em Miami pela primeira vez com sua 6ª vitória sobre uma Top 10 da carreira - cinco foram diante de Top 5. O próximo desafio também será complicado. Linette terá pela frente Jasmine Paolini, sexta favorita, que virou diante de Naomi Osaka. A italiana fez 3/6, 6/4 e 6/4 diante da japonesa.

Sabalenka passou pela local Daniele Collins em mais um dia de apoio dos brasileiros nas arquibancadas e somou sua 20ª vitória no ano. Sorridente, a belarussa festejou seu sétimo triunfo no confronto com a norte-americana mandando beijinhos à torcida.

Pela terceira vez nas quartas em Miami, a número 1 do planeta terá pela frente a chinesa Qinwen Zheng, nona do ranking, que passou pela norte-americana Ashlyn Krueger em sets diretos, parciais de 6/2 e 7/6 (7/3).

Quem continua brilhando em Miami é Emma Raducanu. A britânica que busca voltar figurar entre as tops do tênis derrubou outra cabeça de chave nos Estados Unidos. Desta vez, com 6/1 e 6/3, derrubou a norte-americana Amanda Anisimova (17ª favorita) para chegar pela primeira vez em quartas de final de um WTA 1000.