Com 3 gols de Raphinha, Barcelona goleia o Sevilla e retoma vantagem sobre o Real em La Liga Estadão Conteúdo 15.03.26 14h37 O Barcelona retomou a vantagem de 4 pontos sobre o Real Madrid na liderança de La Liga ao golear o Sevilla por 5 a 2 neste domingo no Spotify Camp Nou. O brasileiro Raphinha marcou os dois primeiros gols, ambos de pênalti, da partida e fez seu terceiro no segundo tempo. Além de chegar aos 70 pontos, o time de Hansi Flick conseguiu poupar a estrela Lamine Yamal para o jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra o Newcastle na quarta-feira. A ida na Inglaterra terminou 1 a 1. Em casa, o Barcelona conseguiu devolver uma goleada sofrida no primeiro turno (4 a 1), no início de outubro, jogando de maneira solta e conseguindo envolver o esquema defensivo montado pelo Sevilla. Isso ficou evidente logo no início da partida. Após uma tabela com Raphinha, Cancelo invadiu a área do rival e foi derrubado por Sow. O brasileiro cobrou o pênalti com uma cavadinha no meio do gol enquanto o goleiro grego Vlachodimos saltou para a direita aos 9 minutos. O líder do Espanhol fazia as infiltrações e complicava a defesa do Sevilla. Carmona, deitado do gramado, deixou o braço esticado e tocou na bola dentro da área. Após intervenção do VAR, novo pênalti foi marcado. Raphinha cobrou novamente, mas desta vez no canto direito de Vlachodimos, que pulou na direção certa, mas não chegou na bola. O terceiro gol do Barcelona saiu aos 38, com Dani Olmo livre na área do Sevilla. Os visitantes conseguiram diminuir na única finalização correta no primeiro tempo, aproveitando um erro de marcação do Barcelona. Oso cabeceou livre aos 48 minutos. O Sevilla voltou com três substituições para o segundo tempo, e o Barcelona com Fermin no lugar de Pedri. Logo aos 4 minutos, porém, o Barcelona praticamente sepultou qualquer chance de reação do adversário. Fermín mudou o ritmo no meio campo e fez um passe para Raphinha, que dominou e chutou. A bola desviou na zaga e tirou o goleiro do lance. O brasileiro anotou seu terceiro gol e quarto do Barcelona. Aos 15, em uma jogada rápida pela esquerda, Cancelo avançou, cortou o zagueiro e finalizou por entre as pernas de Vlachodimos. Com 5 a 1 no placar, Yamal entrou aos 22 no lugar de Roony. Aos 36, Raphinha saiu para a entrada de Gavi. Os torcedores aplaudiram muito tanto o brasileiro como para o meia de 21 anos, que se recuperou de uma artroscopia e não jogava desde agosto, pela segunda rodada de La Liga. Já nos acréscimos, aos 47, o Barcelona voltou a apresentar desatenção e falha na marcação. Oso cruzou da esquerda e Snow cabeceou livre na área o rival para fazer o segundo do Sevilla. Após receber o Newcastle na quarta-feira, o Barcelona volta a jogar no Spotify Camp Nou no domingo, contra o Rayo Vallecano. O Sevilla, na 14ª posição, com 31 pontos, se apresenta em casa contra o Valencia pela 29ª rodada de La Liga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Barcelona Sevilla Raphinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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