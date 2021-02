Com 100 jogos no Bragantino, Claudinho vibra com vitória

Um dos nomes da vitória do Bragantino foi o meia-atacante Claudinho. Com um gol e outra assistência, ele assumiu a artilharia do Brasileirão e colocou o Massa Bruta de vez na briga pela Libertadores.

Na saída de campo, o atleta que chegou aos 100 jogos pelo time do interior paulista festejou mais uma marca na carreira.

‘Muito feliz com essa marca de 100 jogos, podendo ajudar com assistência e com gol. O mais importante é a vitória. Sabemos que não fizemos um primeiro tempo como esperado, como vínhamos fazendo, mas agora é descansar e esperar para ser melhor no próximo jogo ser melhor’, afirmou ao Premiere.

Com o triunfo, o Bragantino encerra a jornada com 47 pontos, na 9ª colocação do Brasileiro.