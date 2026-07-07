COI libera provisoriamente o Comitê Russo de voltar às competições representando sua bandeira Decisão provisória do COI permite que o Comitê Olímpico Russo (COR) retorne, monitorando a situação em territórios ucranianos Estadão Conteúdo 07.07.26 13h47 Bandeira da Rússia. (Pexels) Os atletas russos estão liberados para voltarem às competições representando a bandeira de seu país. Ao menos provisoriamente. A confirmação da absolvição de uma punição que durava desde 2023 por causa da invasão à Ucrânia, foi anunciada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta terça-feira. "O Conselho Executivo (CE) do Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu provisoriamente a suspensão do Comitê Olímpico Russo (COR) que estava em vigor desde 12 de outubro de 2023", informou o COI, que explicou a decisão. "A decisão foi tomada após uma análise minuciosa da Comissão de Assuntos Jurídicos do COI, considerando que o COR não inclui mais como membros nenhuma organização esportiva regional em territórios sob a jurisdição do Comitê Olímpico Nacional (CON) da Ucrânia", destacou e entidade. "Além disso, o COR confirmou que não realiza, nem realizará, quaisquer atividades nesses territórios." A determinação, por enquanto, é provisória. Mas deve se tornar definitiva em breve caso as análises sigam com resultados positivos. "O CE do COI continuará monitorando de perto a situação relativa a quaisquer atividades do COR nesses territórios e reserva-se o direito de tomar quaisquer outras medidas que julgar necessárias." Em maio, atletas de Belarus, que cumpriam punição idêntica por causa do apoio de seu país aos ataques russos, também já haviam sido liberados pelo COI. Neste caso, eles serviram de base estratégica para os russos atacarem os ucranianos. Há duas semanas, a Fifa já havia liberado, após quatro anos, a Rússia de voltar a participar de torneios organizados por ela. A punição vinha desde fevereiro de 2022 também por causa da invasão à Ucrânia. O retorno russo ao futebol será no Campeonato Mundial Sub-15, entre 22 e 31 de outubro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Esportes olímpicos COI Comitê Russo liberação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19 Futebol Irmã de Neymar diz que jogador é 'o maior de todos os tempos' em publicação Irmã do jogador publicou um longo texto de apoio, destacando a trajetória, a resiliência e a importância de Neymar para a família e para o futebol. 07.07.26 14h06 Futebol Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas 07.07.26 12h32 futebol Após jogo contra o Guarani, Paysandu terá 'folga' de duas semanas na Série C; entenda Campeonato terá pausa e só volta após a final da Copa do Mundo 07.07.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 futebol Após jogo contra o Guarani, Paysandu terá 'folga' de duas semanas na Série C; entenda Campeonato terá pausa e só volta após a final da Copa do Mundo 07.07.26 11h57 futebol Próximo adversário do Paysandu não vence há três jogos na Série C Papão recebe o Guarani-SP no próximo domingo (12), pela 14ª rodada do campeonato 07.07.26 9h59 Futebol Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas 07.07.26 12h32