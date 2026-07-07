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COI libera provisoriamente o Comitê Russo de voltar às competições representando sua bandeira

Decisão provisória do COI permite que o Comitê Olímpico Russo (COR) retorne, monitorando a situação em territórios ucranianos

Estadão Conteúdo
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Bandeira da Rússia. (Pexels)

Os atletas russos estão liberados para voltarem às competições representando a bandeira de seu país. Ao menos provisoriamente. A confirmação da absolvição de uma punição que durava desde 2023 por causa da invasão à Ucrânia, foi anunciada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta terça-feira.

"O Conselho Executivo (CE) do Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu provisoriamente a suspensão do Comitê Olímpico Russo (COR) que estava em vigor desde 12 de outubro de 2023", informou o COI, que explicou a decisão.

"A decisão foi tomada após uma análise minuciosa da Comissão de Assuntos Jurídicos do COI, considerando que o COR não inclui mais como membros nenhuma organização esportiva regional em territórios sob a jurisdição do Comitê Olímpico Nacional (CON) da Ucrânia", destacou e entidade. "Além disso, o COR confirmou que não realiza, nem realizará, quaisquer atividades nesses territórios."

A determinação, por enquanto, é provisória. Mas deve se tornar definitiva em breve caso as análises sigam com resultados positivos. "O CE do COI continuará monitorando de perto a situação relativa a quaisquer atividades do COR nesses territórios e reserva-se o direito de tomar quaisquer outras medidas que julgar necessárias."

Em maio, atletas de Belarus, que cumpriam punição idêntica por causa do apoio de seu país aos ataques russos, também já haviam sido liberados pelo COI. Neste caso, eles serviram de base estratégica para os russos atacarem os ucranianos.

Há duas semanas, a Fifa já havia liberado, após quatro anos, a Rússia de voltar a participar de torneios organizados por ela. A punição vinha desde fevereiro de 2022 também por causa da invasão à Ucrânia. O retorno russo ao futebol será no Campeonato Mundial Sub-15, entre 22 e 31 de outubro.

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