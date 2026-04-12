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Coco Gauff responde comentários racistas após ensaio de moda: 'Mulheres negras são lindas'

Gauff disse querer que as garotas com o mesmo tipo de cabelo que o dela se sintam representadas

Estadão Conteúdo
fonte

Coco Gauff foi capa da revista de moda Vogue (Instagram @cocogauff)

Número 3 do mundo, a tenista norte-americana Coco Gauff foi alvo de comentários racistas depois de protagonizar um ensaio para uma grife de moda. Ela foi criticada por exibir seu cabelo de maneira natural e usar pouca maquiagem nas imagens. Em resposta com um vídeo nas redes sociais, ela incentivou as pessoas a se expressarem como quiserem. "Mulheres negras são lindas", afirmou.

"Não gosto de usar meu cabelo muito liso, porque isso o danifica", afirmou a atual campeã de Roland Garros. "Jogo tênis e na maioria das vezes uso o cabelo preso em um coque. Meu cabelo é crespo e isso não é bom para ele. Não vou me desculpar pela aparência do meu cabelo."

Gauff disse querer que as garotas com o mesmo tipo de cabelo que o dela se sintam representadas. Ela contou que deixou as redes sociais de lado por um mês e quando voltou leu pessoas falando de sua aparência. "E não foi de uma forma positiva", afirmou.

A tenista de 22 anos fez um ensaio para a grife italiana Miu Miu. "Era literalmente eu no quintal dos meus pais", afirmou ela, dizendo que alguns comentários a classificaram como "desleixada".

Ela incentivou as pessoas a se expressarem como acharem melhor. "Se você quer alisar o cabelo, alise-o. Se quiser fazer permanentemente, faça um permanente. Se você quer usar o cabelo afro, use-o afro. Se você quer usar tranças, use tranças. Mulheres negras são lindas. Cabelo crespo é lindo."

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