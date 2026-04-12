Coco Gauff responde comentários racistas após ensaio de moda: 'Mulheres negras são lindas' Gauff disse querer que as garotas com o mesmo tipo de cabelo que o dela se sintam representadas Estadão Conteúdo 12.04.26 15h17 Coco Gauff foi capa da revista de moda Vogue (Instagram @cocogauff) Número 3 do mundo, a tenista norte-americana Coco Gauff foi alvo de comentários racistas depois de protagonizar um ensaio para uma grife de moda. Ela foi criticada por exibir seu cabelo de maneira natural e usar pouca maquiagem nas imagens. Em resposta com um vídeo nas redes sociais, ela incentivou as pessoas a se expressarem como quiserem. "Mulheres negras são lindas", afirmou. "Não gosto de usar meu cabelo muito liso, porque isso o danifica", afirmou a atual campeã de Roland Garros. "Jogo tênis e na maioria das vezes uso o cabelo preso em um coque. Meu cabelo é crespo e isso não é bom para ele. Não vou me desculpar pela aparência do meu cabelo." Gauff disse querer que as garotas com o mesmo tipo de cabelo que o dela se sintam representadas. Ela contou que deixou as redes sociais de lado por um mês e quando voltou leu pessoas falando de sua aparência. "E não foi de uma forma positiva", afirmou. A tenista de 22 anos fez um ensaio para a grife italiana Miu Miu. "Era literalmente eu no quintal dos meus pais", afirmou ela, dizendo que alguns comentários a classificaram como "desleixada". Ela incentivou as pessoas a se expressarem como acharem melhor. "Se você quer alisar o cabelo, alise-o. Se quiser fazer permanentemente, faça um permanente. Se você quer usar o cabelo afro, use-o afro. Se você quer usar tranças, use tranças. Mulheres negras são lindas. Cabelo crespo é lindo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Coco Gauff racismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C 12.04.26 16h40 futebol Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro 12.04.26 15h04 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00 Copa Libertadores da América Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h00 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00