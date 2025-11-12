COB lança curso para alertar sobre manipulação de resultados: 'Proteger os valores do esporte' Segundo a entidade, a iniciativa vai "abordar a manipulação de resultados, seus riscos e consequências, e como se proteger de abordagens indevidas" Estadão Conteúdo 12.11.25 17h03 Cada vez mais em evidência e manchando a reputação do esporte de alto rendimento, a manipulação de resultados virou alvo do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A entidade que rege as modalidades olímpicas lançou nesta quarta-feira o curso "Combate à Manipulação de Resultados, Juntos em Defesa do Jogo Responsável", reforçando a importância do jogo limpo e da integridade esportiva. Em parceria com o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), o COB lançou o curso que apresentará boas práticas de prevenção e combate à manipulação para atletas, treinadores, árbitros e pessoas ligadas aos esporte. Segundo a entidade, a iniciativa vai "abordar a manipulação de resultados, seus riscos e consequências, e como se proteger de abordagens indevidas." "O Fórum Esporte Seguro de 2025 é um marco importante para proteger a integridade e os valores do esporte contra a manipulação de resultados. A principal estratégia para combater essa ameaça global é a informação e conscientização e, nesse sentido, estamos lançando o novo curso de combate à manipulação de resultados", afirmou Sebastian Pereira, gerente-executivo de Educação e Fomento do COB ao frisar a importância do evento onde ocorreu o lançamento do curso. O Fórum reuniu um grupo seleto de autoridades, dirigentes, atletas e especialistas visando justamente o debate de como prevenir e combater a manipulação de resultados no esporte brasileiro. "A manipulação de resultados é uma realidade, acontece. Os agentes do esporte sejam atletas, árbitros, treinadores, integrantes de comissões técnicas, entre outros, podem ser abordados a qualquer momento. Então, termos iniciativas para ajudar a prevenir esse tipo de ação é fundamental. Tanto o Fórum Esporte Seguro para debater esse tema, quanto o curso são ótimas iniciativas para a conscientização. O aprendizado, o acesso à informação e a consciência das consequências é o primeiro passo para evitar qualquer desvio", frisou Sebastian Pereira. O curso ficará disponível de maneira online na plataforma do IOB e tem duração de uma hora. Atletas, treinadores, árbitros, gestores e demais envolvidos nos esportes poderão acessá-lo de forma gratuita no https://www.cob.org.br/cultura-educacao/cursos-do-iob. "Ao capacitar atletas, treinadores, árbitros e todos os outros profissionais do esporte com conhecimento, transformamos estes profissionais na primeira linha de defesa para garantir um esporte justo e inspirador para as próximas gerações, em alinhamento com os valores olímpicos", concluiu Sebastian. 