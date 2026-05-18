Cleveland Cavaliers 'atropela' Pistons no jogo 7 e se garante na final da Conferência Leste Estadão Conteúdo 18.05.26 9h06 Com uma atuação segura e uma grande exibição de Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers está de volta a uma final de Conferência. Neste domingo, na Little Caesaers Arena, casa do rival, a franquia de Ohio se impôs e derrotou o Detroit Pistons pelo placar de 125 a 94, em partida válida pelo jogo 7 dos playoffs das semifinais e avançou para a decisão do lado Leste na NBA. O adversário dos Cavs, que não chegava à condição de finalista desde 2018, já está definido e será o New York Knicks, que superou o Philadelphia 76ers com facilidade ao aplicar uma "varrida" de 4 a 0 nos playoffs da outra semifinal. Os visitantes começaram o duelo com muito mais intensidade e foram liderados por Donovan Mitchell, que anotou 26 pontos, deu oito assistências e ainda pegou sete rebotes. Jarret Allen e Sam Merrill, que tiveram a mesma pontuação (23), ajudaram a equipe a deslanchar no confronto, minando a reação dos rivais. "Não viemos aqui por acaso", disse Mitchell sobre chegar às finais da conferência pela primeira vez em sua carreira. "Mesmo no ano passado, quando perdemos para o Indiana, tínhamos como objetivo chegar às finais da NBA. Estamos apenas um passo mais perto. Já faz quase uma década que enfrentamos o mesmo problema. Como equipe, podemos respirar um pouco, mas, ao mesmo tempo, só podemos respirar por cerca de 12 horas e depois voltamos à luta", disse o astro da partida. Sem conseguir encaixar o seu jogo diante do volume apresentado pelo adversário, o Detroit sofreu 58 pontos contra 34 do adversário no garrafão e converteu apenas 35,3% dos seus arremessos, em comparação com os 50,6% de Cleveland. "Quando jogamos com intensidade, isso é fundamental. Com a nossa força nos dois lados da quadra e o talento que temos, somos muito difíceis de vencer", disse o técnico do Cleveland, Kenny Atkinson. "A questão que precisamos responder, e conversamos muito sobre isso, é que não podemos ter recaídas como no Jogo 6, quando não fomos um time forte. Mas hoje fomos, e isso fez toda a diferença, jogamos com força nos dois lados da quadra", completou. Pelo lado dos Pistons, Deniss Jenkins foi o maior pontuador com 17 pontos. Com uma atuação abaixo do esperado, Cade Cunningham (17) lamentou o resultado e a eliminação nesta fase diante de sua torcida. "Estar de volta em nossa arena e querer conquistar essa vitória diante da nossa torcida me fez lembrar do ano passado, quando perdemos em casa. Não é uma sensação boa", afirmou o armador. O primeiro jogo dos playoffs da final do lado Leste tem início já nesta terça-feira. Nesta série decisiva, o Cleveland Cavaliers faz o primeiro confronto fora de casa, no Maddison Square Garden, contra o New York Knicks. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Cavaliers Pistons COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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