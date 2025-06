Cleber Xavier projeta Neymar de falso 9 no Santos e destaca versatilidade: 'É arco e a flecha'

O técnico Cleber Xavier comentou sobre as possibilidades táticas envolvendo Neymar no Santos, reforçando a intenção de explorar a versatilidade do camisa 10 na volta do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador, o período de treinos durante a pausa para o Mundial de Clubes será crucial para encontrar o melhor encaixe ofensivo da equipe, principalmente diante da ausência de Rollheiser, parceiro habitual do craque.

"É uma das maneiras que posso utilizá-lo, como falso 9. Ou como segundo atacante, chegando por trás desse 9. Ele jogou assim contra o Botafogo. Vou trabalhar nesse período até o jogo contra o Palmeiras, avaliando jogo a jogo. Com a ausência do Rollheiser, preciso encontrar esse parceiro ideal para o Neymar. Temos a possibilidade de manter o Tiquinho ou o Deivid, que voltou da seleção e fez bons jogos com a gente também", explicou o técnico em entrevista ao programa Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV.

Para Cleber, a função de segundo atacante ou armador encaixa perfeitamente com o perfil multifacetado de Neymar, que há anos deixou de atuar exclusivamente pelos lados do campo. "O Neymar não é um jogador que só arma. Ele é o arco e a flecha. Ele cria e finaliza. Joga com infiltração, organização por trás, assistência e presença de área. Mostrou isso nas últimas partidas que fez conosco", elogiou.

Além do planejamento ofensivo, Cleber Xavier também comentou a chegada de reforços. Um deles é o lateral-direito Igor Vinicius, ainda não anunciado oficialmente, mas que já treina no CT Rei Pelé. O treinador fez questão de destacar que vê o atleta como uma reposição qualificada após a saída de Léo Godoy. "É um jogador de característica ofensiva, que dá muita transição e retorno defensivo. Vejo o Igor num patamar superior ao Léo, com mais qualidade no último terço. Precisávamos de alguém com esse perfil."

Já em relação ao volante Willian Arão, cuja contratação deve ser oficializada nos próximos dias, Cleber preferiu adotar cautela, mas reconheceu a versatilidade do atleta, com quem trabalhou no início da carreira, ainda no Corinthians. "Conheço bem o Arão. Foi lançado por nós como primeiro meio-campista. Depois virou segundo volante no Botafogo e evoluiu no Flamengo, onde voltou a ser primeiro com Jorge Jesus e até virou zagueiro com o Rogério Ceni. É um jogador tático, com leitura de jogo."

O Santos ocupa atualmente a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, e volta a campo no dia 16 de julho, às 21h30, na Vila Belmiro, diante do Flamengo.