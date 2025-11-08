Classificação F1: veja grid de largada do GP de São Paulo

Nesse final de semana, São Paulo recebe o 21º Grand Prix de Fórmula 1 da temporada 2025. No Autódromo José Carlos Pace, às 14h deste domingo (9), é dada a largada do GP de Interlagos. Na classificação, Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) são os três primeiros colocados.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) larga do boxe, pois teve problemas com o carro durante a corrida Sprint. Como a remontagem não ocorreu a tempo, ele não participou do Q1. À frente de Bortoleto, Yuki Tsunoda (Red Bull Raxing) larga na 19ª posição.

Ao lado de Leclerc, está Oscar Piastri (McLaren), na 4ª colocação. A terceira fileira é formada por Isack Hadjar (Racing Bulls) e George Russell (Mercedes), seguidos por Liam Lawson (Racing Bulls) e Oliver Bearman (Haas). O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari) larga da 13ª posição, enquanto o atual campeão, Max Verstappen (Red Bull Racing), está no 16º lugar.

Confira o grid de largada do GP de Interlagos 2025

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Max Verstappen (Red Bull Racing) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)