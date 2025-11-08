Classificação F1: veja grid de largada do GP de São Paulo A corrida em Interlagos inicia às 14h, no horário de Brasília, neste domingo (9). Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro, larga do boxe Lívia Ximenes 08.11.25 16h51 Norris, Antonelli e Leclerc largam à frente no GP de São Paulo 2025 (Reprodução / Instagram) Nesse final de semana, São Paulo recebe o 21º Grand Prix de Fórmula 1 da temporada 2025. No Autódromo José Carlos Pace, às 14h deste domingo (9), é dada a largada do GP de Interlagos. Na classificação, Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) são os três primeiros colocados. VEJA MAIS [[(standard.Article) Apaixonado por velocidade, paraense acompanha a Fórmula 1 no Brasil há mais de 40 anos]] F-1: Norris vence sprint acidentada do GP de São Paulo; Bortoleto bate forte na última volta Depois de Gabriel Bortoleto: quem são os próximos brasileiros na fila para a F-1? O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) larga do boxe, pois teve problemas com o carro durante a corrida Sprint. Como a remontagem não ocorreu a tempo, ele não participou do Q1. À frente de Bortoleto, Yuki Tsunoda (Red Bull Raxing) larga na 19ª posição. Ao lado de Leclerc, está Oscar Piastri (McLaren), na 4ª colocação. A terceira fileira é formada por Isack Hadjar (Racing Bulls) e George Russell (Mercedes), seguidos por Liam Lawson (Racing Bulls) e Oliver Bearman (Haas). O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari) larga da 13ª posição, enquanto o atual campeão, Max Verstappen (Red Bull Racing), está no 16º lugar. Confira o grid de largada do GP de Interlagos 2025 Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Max Verstappen (Red Bull Racing) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Interlagos GP de São Paulo grid de largada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 FIM DE JOGO Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio 08.11.25 18h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 08.11.25 7h00