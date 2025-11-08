F-1: Norris vence sprint acidentada do GP de São Paulo; Bortoleto bate forte na última volta Estadão Conteúdo 08.11.25 12h32 Em uma corrida sprint com acidentes e bandeira vermelha, o líder do campeonato mundial, Lando Norris, mostrou consistência e venceu a prova neste sábado no GP de São Paulo de Fórmula 1, somando mais oito pontos na classificação (365 a 356). O britânico vê a vantagem na liderança aumentar uma vez que Oscar Piastri abandonou após bater nas primeiras voltas. As Mercedes fizeram uma boa prova no Autódromo de Interlagos e completaram o pódio da corrida de 24 voltas. Max Verstappen, que ainda sonha com o penta, ficou com a quarta posição. Gabriel Bortoleto fazia uma corrida elogiada, estava em 11º até que bateu forte na freada da reta principal. Os pilotos voltam a se reunir às 15h (de Brasília) para a realização do treino classificatório que define o grid de largada para a corrida principal, agendada para domingo, às 14h. A largada foi limpa para os líderes, com as posições mantidas. Hamilton se destacou pulando da 11ª para a oitava posição. No fundo, Bearman e Lawson se estranharam na curva do lago. O britânico da Haas rodou e perdeu posições. Bortoleto não conseguiu sustentar o 14º lugar e foi ultrapassado por Colapinto. Na sexta volta, a zebra da curva do sol mostrou seus riscos com a pista molhada. Piastri perdeu o controle do carro ao passar com o pneu sobre a parte com água empoçada na zebra e bateu. Logo em seguida, no mesmo ponto, bateram Hülkenberg e Colapinto. O australiano e o argentino tiveram de abandonar. Os acidentes provocaram primeiramente a entrada do safety car e, depois, foi determinada a interrupção da prova, com bandeira vermelha. A prova ficou parada por cerca de 25 minutos até que os carros acidentados fossem retirados e as barreiras de pneus restauradas. A relargada foi feita em movimento. Norris sustentou a ponta, Russell atacou Antonelli, mas o italiano ficou em segundo. Alonso e Verstappen chamaram a atenção ao brigarem pela quarta colocação com intensidade. O holandês prevaleceu e deixou o espanhol lutando com as Ferraris mais atrás. A briga entre Alonso, Leclerc e Hamilton durou 15 voltas até que o monegasco conseguisse ultrapassar o piloto da Aston Martin. Na parte final, os pneus médios de Antonelli o tornaram mais competitivo que os macios de Norris. O jovem italiano se aproximou e fez pressão sobre o britânico. Mas já era tarde para uma reação, e a vitória ficou com Norris. A última volta ficou marcada por um acidente impressionante de Bortoleto. O brasileiro errou na freada no fim da reta principal e entrada do S do Senna e bateu forte. O carro chegou a decolar antes de colidir lateralmente com a barreira de pneus. Ele passa bem apesar do susto. Classificação final da corrida sprint do GP de São Paulo de F-1: 1º Lando Norris (GBR/McLaren), em 53min25s928 2º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 0s845 3º George Russell (GBR/Mercedes), a 2s318 4º Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 4s423 5º Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 16s483 6º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 18s306 7º Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), a 18s603 8º Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 19s366 9º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 23s933 10º Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), a 29s548 11º Esteban Ocon (FRA/Haas), a 31s000 12º Oliver Bearman (GBR/Haas), a 31s334 13º Liam Lawson (NZE/Racing Bulls), a 38s090 14º Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 38s462 15º Carlos Sainz (ESP/Williams), a 38s951 16º Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 42s349 17º Alex Albon (TAI/Williams), a 55s456 Não completaram: Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), Oscar Piastri (AUS/McLaren) e Franco Colapinto (ARG/Alpine) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo Lando Norris Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 