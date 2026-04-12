City vence o Chelsea, encosta no Arsenal e só depende de si para ser campeão da Premier League Caso o City vença os dois próximos compromissos, assume a liderança. Ou seja, só depende de si para conquistar o título Estadão Conteúdo 12.04.26 14h57 O Manchester City transformou o que parecia improvável em realidade e entrou de vez na briga pelo título da Premier League. Neste domingo, a equipe de Pep Guardiola venceu o Chelsea por 3 a 0, no Stamford Bridge, pela 32ª rodada, encostando de vez no líder Arsenal. Com o resultado, o City chegou aos 64 pontos e reduziu a diferença para seis em relação aos londrinos, que têm 70. O cenário, porém, é ainda mais favorável: os Citizens têm um jogo a menos e encaram o próprio Arsenal na próxima rodada. Caso o City vença os dois compromissos, assume a liderança. Ou seja, só depende de si para conquistar o título. A rodada foi perfeita para o time de Manchester. No sábado, o Arsenal havia sido surpreendido em casa pelo Bournemouth, o que abriu uma oportunidade clara para o City voltar de vez à disputa. E a equipe não desperdiçou. O primeiro tempo em Stamford Bridge foi equilibrado, com as duas equipes buscando o gol, mas sem tanta precisão nas finalizações. O Chelsea até chegou a balançar as redes com Cucurella, após boa jogada de João Pedro, mas o lance foi anulado por impedimento. Apesar das tentativas dos dois lados, o placar permaneceu zerado até o intervalo. Na volta do segundo tempo, o City subiu o nível e praticamente decidiu o jogo em poucos minutos. Logo aos cinco, Cherki cruzou com precisão e encontrou OReilly livre na área para abrir o placar de cabeça, aproveitando falha de marcação. Pouco depois, aos 11, veio o lance mais bonito da partida. Cherki arrancou do lado esquerdo, passou por dois marcadores com facilidade e deu um passe preciso, quebrando a defesa, para encontrar Guéhi livre. O zagueiro finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro Sánchez, ampliando a vantagem. O Chelsea sentiu o golpe e passou a errar mais, principalmente na saída de bola. Aos 22 minutos, Caicedo falhou na construção da jogada, Doku roubou a bola, invadiu a área e bateu colocado, fechando o placar em 3 a 0. A partir daí, o City administrou o jogo. Com impressionantes 82% de posse de bola, a equipe controlou o ritmo, trocou passes com tranquilidade e praticamente não deu chances de reação ao adversário. City e Arsenal se enfrentam no domingo, às 12h30, no Etihad Stadium. No sábado, às 16h, o Chelsea pega o Manchester United, no Stamford Bridge. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester City Chelsea Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C 12.04.26 16h40 futebol Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro 12.04.26 15h04 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00 Copa Libertadores da América Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h00 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00