Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

City vence o Chelsea, encosta no Arsenal e só depende de si para ser campeão da Premier League

Caso o City vença os dois próximos compromissos, assume a liderança. Ou seja, só depende de si para conquistar o título

Estadão Conteúdo

O Manchester City transformou o que parecia improvável em realidade e entrou de vez na briga pelo título da Premier League. Neste domingo, a equipe de Pep Guardiola venceu o Chelsea por 3 a 0, no Stamford Bridge, pela 32ª rodada, encostando de vez no líder Arsenal.

Com o resultado, o City chegou aos 64 pontos e reduziu a diferença para seis em relação aos londrinos, que têm 70. O cenário, porém, é ainda mais favorável: os Citizens têm um jogo a menos e encaram o próprio Arsenal na próxima rodada.

Caso o City vença os dois compromissos, assume a liderança. Ou seja, só depende de si para conquistar o título.

A rodada foi perfeita para o time de Manchester. No sábado, o Arsenal havia sido surpreendido em casa pelo Bournemouth, o que abriu uma oportunidade clara para o City voltar de vez à disputa. E a equipe não desperdiçou.

O primeiro tempo em Stamford Bridge foi equilibrado, com as duas equipes buscando o gol, mas sem tanta precisão nas finalizações. O Chelsea até chegou a balançar as redes com Cucurella, após boa jogada de João Pedro, mas o lance foi anulado por impedimento. Apesar das tentativas dos dois lados, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na volta do segundo tempo, o City subiu o nível e praticamente decidiu o jogo em poucos minutos. Logo aos cinco, Cherki cruzou com precisão e encontrou OReilly livre na área para abrir o placar de cabeça, aproveitando falha de marcação.

Pouco depois, aos 11, veio o lance mais bonito da partida. Cherki arrancou do lado esquerdo, passou por dois marcadores com facilidade e deu um passe preciso, quebrando a defesa, para encontrar Guéhi livre. O zagueiro finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro Sánchez, ampliando a vantagem.

O Chelsea sentiu o golpe e passou a errar mais, principalmente na saída de bola. Aos 22 minutos, Caicedo falhou na construção da jogada, Doku roubou a bola, invadiu a área e bateu colocado, fechando o placar em 3 a 0.

A partir daí, o City administrou o jogo. Com impressionantes 82% de posse de bola, a equipe controlou o ritmo, trocou passes com tranquilidade e praticamente não deu chances de reação ao adversário.

City e Arsenal se enfrentam no domingo, às 12h30, no Etihad Stadium. No sábado, às 16h, o Chelsea pega o Manchester United, no Stamford Bridge.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Manchester City

Chelsea

Premier League
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga

Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C

12.04.26 16h40

futebol

Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D

Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro

12.04.26 15h04

Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense

Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas

12.04.26 9h00

FUTEBOL

Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C

Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time

12.04.26 8h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C

Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time

12.04.26 8h20

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

12.04.26 7h00

Copa Libertadores da América

Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores

Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

09.04.26 20h00

Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense

Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas

12.04.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda