City vence o Chelsea, encosta no Arsenal e só depende de si para ser campeão da Premier League

O Manchester City transformou o que parecia improvável em realidade e entrou de vez na briga pelo título da Premier League. Neste domingo, a equipe de Pep Guardiola venceu o Chelsea por 3 a 0, no Stamford Bridge, pela 32ª rodada, encostando de vez no líder Arsenal.

Com o resultado, o City chegou aos 64 pontos e reduziu a diferença para seis em relação aos londrinos, que têm 70. O cenário, porém, é ainda mais favorável: os Citizens têm um jogo a menos e encaram o próprio Arsenal na próxima rodada.

Caso o City vença os dois compromissos, assume a liderança. Ou seja, só depende de si para conquistar o título.

A rodada foi perfeita para o time de Manchester. No sábado, o Arsenal havia sido surpreendido em casa pelo Bournemouth, o que abriu uma oportunidade clara para o City voltar de vez à disputa. E a equipe não desperdiçou.

O primeiro tempo em Stamford Bridge foi equilibrado, com as duas equipes buscando o gol, mas sem tanta precisão nas finalizações. O Chelsea até chegou a balançar as redes com Cucurella, após boa jogada de João Pedro, mas o lance foi anulado por impedimento. Apesar das tentativas dos dois lados, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na volta do segundo tempo, o City subiu o nível e praticamente decidiu o jogo em poucos minutos. Logo aos cinco, Cherki cruzou com precisão e encontrou OReilly livre na área para abrir o placar de cabeça, aproveitando falha de marcação.

Pouco depois, aos 11, veio o lance mais bonito da partida. Cherki arrancou do lado esquerdo, passou por dois marcadores com facilidade e deu um passe preciso, quebrando a defesa, para encontrar Guéhi livre. O zagueiro finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro Sánchez, ampliando a vantagem.

O Chelsea sentiu o golpe e passou a errar mais, principalmente na saída de bola. Aos 22 minutos, Caicedo falhou na construção da jogada, Doku roubou a bola, invadiu a área e bateu colocado, fechando o placar em 3 a 0.

A partir daí, o City administrou o jogo. Com impressionantes 82% de posse de bola, a equipe controlou o ritmo, trocou passes com tranquilidade e praticamente não deu chances de reação ao adversário.

City e Arsenal se enfrentam no domingo, às 12h30, no Etihad Stadium. No sábado, às 16h, o Chelsea pega o Manchester United, no Stamford Bridge.