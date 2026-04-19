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City vence Arsenal em 'final antecipada' e inflama corrida pelo título na reta final do Inglês

Estadão Conteúdo

À medida que a Premier League chega ao fim, as emoções aumentam. Líder e vice-líder se enfrentaram neste domingo, em uma partida que inflamou a reta final de competição. O Manchester City recebeu o Arsenal e, por 2 a 1, venceu os visitantes em retomada incrível na temporada. Cherki, Havertz e Haaland marcaram os gols.

O resultado é excelente para Pep Guardiola e cia. Não apenas a diferença para o líder Arsenal diminuiu, mas a confiança do City aumentou ainda mais. A diferença agora é de três pontos (70 a 67), tendo Manchester um jogo a menos.

O jogo começou extremamente movimentado, como tinha de ser uma 'final antecipada' na Inglaterra. Com menos de 10 minutos as duas equipes tiveram, no mínimo, duas chances de abrir o placar cada. O Arsenal foi bastante corajoso em subir suas linhas, mesmo jogando fora de casa.

Aos 15 minutos, o ambidestro Cherki usou toda sua habilidade e fez uma pintura para o City. O camisa 10 limpou quatro defensores do Arsenal, bateu rasteiro e a bola morreu no fundo do gol do goleiro Raya.

Nem deu tempo de comemorar. Menos de dois minutos depois, numa saída de bola com os pés, Donnarumma devolveu o presente para o Arsenal. Havertz só teve o trabalho de roubar a bola do arqueiro do time da casa para marcar seu primeiro gol na Premier League. O camisa 29 já tinha tido outras oportunidades de sair cara a cara com o arqueiro italiano. Dessa vez, conseguiu marcar e empatar a partida.

Depois dos gols o clima continuou quente no Etihad Stadium. A forte defesa do Arsenal conseguiu se impor diante do ataque comandado pelo goleador Erling Haaland. O norueguês se enroscou com Gabriel Magalhães, mas contiveram os ânimos e continuaram jogando bola - como deveria ser. Quando foi a vez do Arsenal chegar, Khusanov também impediu Havertz de virar o placar.

Na volta dos vestiários, Mikel Arteta promoveu Gabriel Martinelli entre os titulares, no lugar de Madueke. Mas foi o City quem voltou melhor. A alteração nem deu tempo de surtir efeito quando Haaland quase recolou o time de Manchester à frente no placar em rebote a um chute de Khusanov. O norueguês finalizou pra fora, mas o arremate inflamou a torcida local.

O Arsenal foi crescendo aos poucos e, se não fosse Donnarumma, o estrago tinha sido feito. O goleiro italiano se redimiu ao erro do primeiro tempo ao salvar uma chance clara de gol dos visitantes. Após jogada de Eze e Odegaard, Havertz saiu na cara do gol e o arqueiro bloqueou com o peito. No lance seguinte, Eze carimbou a trave do City após chutar de muito longe.

O City não se acuou e trocou passes com tranquilidade até voltar ao campo de ataque. O time de Manchester chegou a pisar na área algumas vezes, mas sem ameaçar de fato o goleiro Raya.

De tanto insistir, o City conseguiu. Aos 19 minutos, Haaland finalmente achou o dele. Numa jogada rápida que começou com Donnarumma, a bola passou pelos pés de OReilly e Doku. Rodri tentou finalizar mas não conseguiu. O norueguês viu a bola viva na área, ganhou o jogo de corpo com Gabriel Magalhães e chutou forte para recolocar o City na frente. O clima esquentou, o brasileiro chegou a rasgar a camiseta do goleador rival, um princípio de briga se iniciou, mas logo terminou.

A pressão subiu para o Arsenal. E a má notícia veio ao analisar o momento dos dois treinadores. Enquanto Pep Guardiola fez um ótimo mês de abril, Arteta deixou a desejar. Justamente no mês em que o campeonato é 'decidido'. O City está em melhor fase, com direito a derrotar o próprio Arsenal pela final da Copa da Liga Inglesa.

O clima esquentou muito envolvendo Gabriel Magalhães e Halaand nos 10 minutos finais. O juiz chamou os dois para conversar e aplicou um amarelo para cada. Arteta foi para o tudo ou nada e projetou um time extremamente ofensivo. Apesar de algumas tentativas, o City acabou vencendo por 2 a 1.

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