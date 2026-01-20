City sofre três gols, vê Rodri ser expulso e se torna 1º time derrotado pelo Bodo/Glimt

O astro Erling Haaland foi à Noruega, sua terra natal, para enfrentar o Bodo/Glimt e saiu de lá derrotado por 3 a 1 ao lado dos companheiros de Manchester City. O centroavante que brilhou na partida desta terça-feira, pela penúltima da primeira fase da Champions League, foi o dinamarquês Kasper Hogh, autor de dois gols.

Com o resultado, a equipe comandada por Pep Guardiola permanece em quarto lugar, com 13 pontos, já garantido nas oitavas de final. O Bodo está em 26ª, com seis, e ainda tem chances de se classificar para a segunda fase.

O time norueguês deu uma aula de contra-ataque durante o primeiro tempo para surpreender o Manchester City e incendiar a torcida no Aspmyra Stadion. Terminar os primeiros 15 minutos de bola rolando com apenas 23% da posse de bola não foi um problema para os donos da casa.

Kasper Hogh abriu o placar de cabeça, concluindo excelente contragolpe iniciado por Blomberg, aos 21, e ampliou dois minutos depois, novamente bem posicionado dentro da área e servido por Blomberg. Haaland teve oportunidades de diminuir para o City, mas não aproveitou.

Logo no começo do segundo tempo, o Bodo mostrou que continuaria incomodando o time inglês e levou perigo duas vezes, antes de marcar o terceiro. Dessa vez, o autor foi Hauge, que pedalou para cima da marcação e bateu colocado, da meia-lua, para anotar um belíssimo gol. Cherki diminuiu para o City no lance seguinte, mas Rodri foi expulso por receber o segundo cartão amarelo e diminuiu as chances de reação.