City humilha a Juventus no Mundial de Clubes e pode cruzar com o Fluminense nas quartas

Em um duelo em que apenas a ordem dos classificados estava em jogo, o Manchester City mostrou mais apetite pela vitória e atropelou a Juventus pelo placar de 5 a 2, nesta quinta-feira. O confronto foi realizado no Camping World Stadium, em Orlando. Com 100% de aproveitamento, os ingleses asseguraram a liderança da Chave (nove pontos) e aguardam agora o segundo colocado do Grupo H.

Complementando a rodada do Grupo G, o Al-Ain superou o Wydad Casablanca por 2 a 1 nesta quinta-feira, na despedida das duas equipes do Mundial de Clubes e terminou na terceira colocação. O conjunto marroquino foi quem marcou primeiro com Mailula, enquanto Laba, de pênalti, empatou. Kalu Romero assinalou o gol da vitória da equipe dos Emirados Árabes Unidos.

A equipe de Pep Guardiola, que pode pegar o Fluminense nas quartas pela ordem do chaveamento, termina esta etapa ainda com a melhor campanha. Além dos três resultados positivos, o conjunto azul tem também o melhor ataque (13 gols marcados e dois sofridos). Já o time de Turim, estacionou nos seis pontos e aguarda o líder da Chave H nas oitavas.

Em um jogo que, aparentemente tinha um "caráter amistoso", tanto Igor Tudor, quanto Pep Guardiola aproveitaram a situação privilegiada para poupar alguns de seus titulares.

Em campo, no entanto, o duelo começou animado. O primeiro time a abrir vantagem foi o Manchester City. Aït-Nouri deu uma bela assistência para a entrada de Doku pela esquerda. O atacante cortou a marcação para o meio e finalizou no canto de Di Gregorio: 1 a 0 aos oito minutos.

A resposta do rival de Turim não demorou. Depois de Vlahovic perder chance clara na pequena área, o empate veio em um erro de Ederson. O goleiro saiu jogando errado e Koopmeineers não desperdiçou o presente. Ele entrou na área, chutou rasteiro e deixou tudo igual com apenas dez minutos de disputa.

Apostando na posse de bola e na troca de passes no campo de ataque, o Manchester exerceu um domínio territorial sobre o adversário. Com essa imposição, o segundo gol foi apenas questão de tempo. Savinho iniciou a trama pela direita e tocou para Matheus Nunes. O português chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Sozinho no lance, o zagueiro Kalulu foi tentar o corte, mas acabou fazendo gol contra: 2 a 1.

Para o segundo tempo, Guardiola promoveu a entrada de Haaland na vaga de Marmoush, e a estrela do norueguês logo brilhou. Ele aproveitou um centro de Matheus Nunes e apenas completou para o gol vazio, assinalando o terceiro dos ingleses aos seis minutos.

Diante de um rival "desconectado", o City pôs o pé no acelerador e transformou o resultado em goleada. Em uma jogada confusa, Akanji fez o domínio, tirou a bola do goleiro, e Foden fez o quarto aos 23. Sete minutos depois, a torcida inglesa voltou a gritar gol.

Haaland finalizou e o goleiro Di Gregorio não conseguiu segurar. O rebote ficou com o brasileiro Savinho, que chutou de perna direita e marcou o quinto. Com um chute preciso, Vlahovic diminuiu o estrago para 5 a 2.