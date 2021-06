Cinco brasileiros concorrem ao prêmio Golden Boy de 2021

O jornal italiano 'Tuttosport' anunciou, nesta terça-feira, a lista de 100 atletas que são candidatos ao prêmio Golden Boy, que define a melhor jovem estrela do futebol mundial na temporada. Na lista, cinco brasileiros concorrem ao prêmio.

Na disputa do Golden Boy, cinco brasileiros buscam conquistar o prêmio, sendo eles: Luis Henrique (Olympique de Marseille); Marcos Paulo (Fluminense); Gabriel Martinelli (Arsenal); Reinier (Borussia Dortmund) e Rodrygo (Real Madrid).

Jogadores como Eric García e Pedri, ambos do Barcelona, são favoritos para a conquista do prêmio. Mason Greenwood, do Manchester United, Eduardo Camavinga, do Rennes e Jamal Musiala também encabeçam a lista de favoritos para faturar o Golden Boy.

Desde o início da premiação, em 2003, apenas dois brasileiros conquistaram o Golden Boy. Em 2008, o meia Anderson, na época no Manchester United, faturou o prêmio e, no ano seguinte, Alexandre Pato, que atuava pelo Milan, também foi vencedor.

VEJA TODOS OS VENCEDORES DO GOLDEN BOY

2020: Haaland (Borussia Dortmund)

2019: João Félix (Benfica e Atlético de Madrid)

2018: De Ligt (Ajax)

2017: Mbappé (Monaco e PSG)

2016: Renato Sanches (Benfica e Bayern Munich)

2015: Martial (Monaco e Manchester United)

2014: Sterling (Liverpool)

2013: Pogba (Juventus)

2012: Isco (Malaga)

2011: Götze (Borussia Dortmund)

2010: Balotelli (Inter de Milão)

2009: Alexandre Pato (Milan)

2008: Anderson (Manchester United)

2007: Agüero (Atlético de Madrid)

2006: Fabregas (Arsenal)

2005: Messi (Barcelona)

2004: Rooney (Everton)

2003: Van der Vaart (Ajax)