Christian Oliva é oficializado no Santos: 'Chego para contribuir com a famosa garra uruguaia'

Estadão Conteúdo

Contratado faz alguns dias, mas impedido de ser inscrito por causa do transfer ban do Santos, o volante Christian Oliva foi oficializado pelo clube neste sábado. O reforço assinou até o fim de 2028 e garante que conquistará a torcida com a 'garra uruguaia'.

"Christian Oliva é do Santos Futebol Clube! Um dos principais nomes do futebol uruguaio e peça chave no Nacional, campeão de 2025, o volante chega para reforçar o meio de campo comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O atleta de 29 anos assinou contrato válido por três temporadas com o Peixe", informou o clube.

Oliva é o quinto reforço do Santos para 2026 e o segundo volante, já que o clube também acertou com Gabriel menino. Os demais contratados foram os atacantes Gabigol, Rony e Moisés.

"Primeiramente, estou muito feliz por essa oportunidade, por chegar a um clube gigante como o Santos. Quero aproveitar essa chance e ajudar a equipe. Chego para contribuir com a famosa garra uruguaia. sempre com muita entrega, garanto que isso nunca vai faltar", afirmou Christian Oliva.

O reforço chega do Nacional, do Uruguai, onde foi campeão em 2025, mas tem experiência europeia, pois já defendeu o Cagliari, na Itália, e o Valencia, na Espanha. Será sua primeira aventura no Brasil. Ele também já atuou na Argentina, por Talleres, e no México, com as cores do Juárez.

Christian Oliva se destaca pela imposição física, recuperação de posse e saída de jogo com qualidade, e terá forte concorrência no Santos. Além de Willian Arão e João Schmidt como primeiro volante, o clube também tem Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino para a posição de segundo marcador no meio.

