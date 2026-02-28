Christian Oliva é oficializado no Santos: 'Chego para contribuir com a famosa garra uruguaia' Estadão Conteúdo 28.02.26 19h17 Contratado faz alguns dias, mas impedido de ser inscrito por causa do transfer ban do Santos, o volante Christian Oliva foi oficializado pelo clube neste sábado. O reforço assinou até o fim de 2028 e garante que conquistará a torcida com a 'garra uruguaia'. "Christian Oliva é do Santos Futebol Clube! Um dos principais nomes do futebol uruguaio e peça chave no Nacional, campeão de 2025, o volante chega para reforçar o meio de campo comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O atleta de 29 anos assinou contrato válido por três temporadas com o Peixe", informou o clube. Oliva é o quinto reforço do Santos para 2026 e o segundo volante, já que o clube também acertou com Gabriel menino. Os demais contratados foram os atacantes Gabigol, Rony e Moisés. "Primeiramente, estou muito feliz por essa oportunidade, por chegar a um clube gigante como o Santos. Quero aproveitar essa chance e ajudar a equipe. Chego para contribuir com a famosa garra uruguaia. sempre com muita entrega, garanto que isso nunca vai faltar", afirmou Christian Oliva. O reforço chega do Nacional, do Uruguai, onde foi campeão em 2025, mas tem experiência europeia, pois já defendeu o Cagliari, na Itália, e o Valencia, na Espanha. Será sua primeira aventura no Brasil. Ele também já atuou na Argentina, por Talleres, e no México, com as cores do Juárez. Christian Oliva se destaca pela imposição física, recuperação de posse e saída de jogo com qualidade, e terá forte concorrência no Santos. Além de Willian Arão e João Schmidt como primeiro volante, o clube também tem Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino para a posição de segundo marcador no meio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Christian Oliva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42