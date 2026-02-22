Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Choro, samba e elogio de rivais: João Fonseca e Marcelo Melo fazem festa emotiva no Rio Open

Estadão Conteúdo

O último ponto da vitória de João Fonseca e Marcelo Melo sobre o holandês Robin Haase e o alemão Constantin Frantzen foi revisado no vídeo antes de ser confirmado, para a explosão da torcida na quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro. A euforia foi a primeira emoção da celebração do título de duplas do Rio Open, seguida por hino nacional tocando em samba por Pretinho da Serrinha, elogios vindos dos rivais e discursos emocionados.

Em sua declaração no centro de quadra, após o jogo, Marcelo Melo dedicou a conquista ao seu pai, Paulo Ernane Melo, que morreu um dia após ele ser campeão do Rio Open no ano passado, e não conteve as lágrimas. "Eu vou dedicar esse título ao meu pai. Foi extremamente alegria e extremamente tristeza. Não tirando minha mãe que está aqui, o título também é seu", afirmou.

João Fonseca, por sua vez aproveitou para homenagear seu fisioterapeuta. Egídio Magalhães Jr, cuja mãe morreu na quinta-feira, 22. Ao mencionar o episódio enquanto agradecia à equipe que o auxilia, o garoto de 19 anos se emocionou tanto quanto seu companheiro ao falar do pai.

Antes disso, Robin Haase, vice-campeão após a derrota para os brasileiros, mostrou bastante espírito esportivo. Em vez de reclamar do apoio intenso da torcida brasileira aos tenistas da casa, ele mostrou admiração pela postura e confessou que gostaria de ver a mesma coisa acontecendo na Holanda.

"Sempre sonhei em jogar numa quadra como essa. Parabéns por colocar esses caras pra cima", disse, antes de exaltar também João Fonseca, reforçando o coro das altas expectativas depositadas no garoto. "Se continuar assim, vai ser campeão do Rio Open em simples também."

Melo também fez questão de destacar o potencial de Fonseca e demonstrou apoio a ele em meio às críticas que tem recebido por estar vivendo um início ruim na temporada de simples, com eliminações na segunda rodada do Rio Open e nas primeiras do Australian Open e do ATP de Buenos.

"Às vezes as pessoas falam coisas que a gente fica um pouquinho chateado, mas tenho certeza, João, que não é na maldade, é na emoção. Você é um cara extremamente especial", disse.

tênis

João Fonseca

Marcelo Melo
Esportes
