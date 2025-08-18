Choro de Neymar ganha as páginas da imprensa internacional: 'Chegou ao fundo do poço' Estadão Conteúdo 18.08.25 9h28 O nome do Santos já foi levado a todos os cantos do mundo, especialmente por causa das glórias alcançadas por Pelé. Entre o fim do domingo e o início desta segunda-feira, o clube do litoral paulista voltou a ser assunto internacional, mas em razão de um dos episódios mais vexaminosos de sua história. Jornais e portais de diferente países repercutiram a goleada por 6 a 0 sofrida para o Vasco e o choro que o resultado provocou em Neymar. "Neste domingo, as coisas chegaram ao fundo do poço para Neymar, já que o Santos foi derrotado por 6 a 0 pelo Vasco da Gama", escreveu o jornal Daily Mail, da Inglaterra. "Enquanto se dirigia para o túnel, o homem de 33 anos podia ser visto em lágrimas, às quais foi forçado a enxugar com a camisa." O também britânico The Sun destacou as falas do jogador, que classificou o jogo como a maior vergonha de sua carreira e fez um trocadilho na chamada da matéria sobre a partida. "NIGHT-MAR", escreveu, juntado a palavra "noite" à última sílaba de "Neymar" para construir algo próximo da "Nightmare", "pesadelo", em inglês. "Neymar se derrama em lágrimas no campo após derrota humilhante do Santos", diz o título que acompanha o jogo de palavras. Na Espanha, onde Neymar viveu a melhor fase da carreira com a camisa do Barcelona, foi dado muito destaque ao embate entre o astro santista e o vascaíno Philippe Coutinho. "Coutinho saiu vitorioso deste duelo contra o velho amigo Neymar, com uma atuação brilhante que contrastou com a importância do líder do Santos", escreveu o As. Os protestos da torcida santista também foram destaque. Chamou a atenção dos espanhóis os gritos de "Jorge Sampaoli" nas arquibancadas do MorumBis, um pedido dos torcedores pela volta do treinador argentino que já comandou o Sevilla em duas oportunidades. O Olé, da Argentina, também destacou a preferência dos santistas por Sampaoli. A humilhação e o choro foram destaque, ainda, no L'Equipe, da França, país no qual Neymar viveu alegrias e polêmicas com a camisa do Paris Saint-Germain. "Neymar terminou a partida prostrado, em lágrimas, com o rosto enterrado entre os braços e os joelhos", dramatizou o jornal francês ao abrir o texto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar choro imprensa repercussão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028 Meia de 25 anos deixa o Casa Pia, de Portugal, e será o 8º reforço do clube cearense na temporada 18.08.25 18h29 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00