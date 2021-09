Chile x Brasil: onde assistir, horário e prováveis times no duelo pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira tentará nesta quinta-feira (2) continuar no embalo e garantir sua presença na Copa do Mundo de 2022. Em busca de sua sétima vitória consecutiva nas Eliminatórias, a equipe vai ao Monumental de Santiago para medir forças com o Chile, às 22h (de Brasília). Válido pela nona rodada da competição, o jogo será o primeiro de uma sequência de três partidas no mês de setembro.

O Brasil lidera a competição com 18 pontos em seis partidas. Já os chilenos tentam deixar de patinar: a equipe está em sétimo, com apenas uma vitória em seis jogos.

A preparação da Seleção tem sido marcada pelo mistério e por um momento conturbado de planejamento. Após o veto a jogadores que atuam no futebol inglês, o técnico Tite teve dois desfalques: Claudinho e Malcom não embarcaram para Santiago (entenda aqui o motivo).

Com isto, Tite recorrerá a jogadores que atuam no futebol nacional. Um deles é o atacante Hulk, que retornou após cinco anos e reconheceu que jogar contra "La Roja" é desafiador.

- Jogadores brasileiros são muito visados, especialmente jogadores da frente. A gente sabe o quanto é disputado jogo de Eliminatórias, já disputei contra eles lá em Santiago e foi muito difícil. É jogo de garra e de guerra, requer muita atenção e foco - disse.