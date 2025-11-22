Chelsea supera o Burnley, vence a terceira seguida e pressiona Arsenal e City na Premier League Estadão Conteúdo 22.11.25 11h48 Em boa fase na Premier League, o Chelsea visitou o Burnley no estádio Turf Moor, neste sábado, na abertura da 12ª rodada, e venceu por 2 a 0, com grande atuação de Andrey Santos na marcação e de Pedro Neto no ataque, alcançando o terceiro triunfo seguido na competição e a vice-liderança provisória na tabela. Com o resultado, o Chelsea alcançou os 23 pontos e ultrapassou o Manchester City (22), que visita o Newcastle ainda neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). A aproximação do conjunto azul também pressiona o líder Arsenal, com 26, que neste domingo recebe o Tottenham no clássico do norte de Londres, às 13h30 (de Brasília). Já o Burnley, com 10, pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento. Diante de um adversário bastante limitado tecnicamente, Enzo Maresca mandou a campo os brasileiros João Pedro e Andrey Santos, mas deixou Estêvão, destaque da seleção brasileira nos amistosos da última Data Fifa, novamente no banco. Os visitantes tiveram maior volume de jogo no primeiro tempo, mas a falta de pontaria de Delap, Pedro Neto e de João Pedro fizeram com que o goleiro Dúbravka tivesse pouco trabalho. De tanto insistir, apesar de não levar tanto perigo nas investidas no ataque, o conjunto londrino chegou ao gol aos 36 minutos, após boa jogada coletiva iniciada no campo de defesa por Adarabioyo, que lançou Cucurella - e terminou no cabeceio de Pedro Neto na rede após cruzamento de Gittens. Disposto a marcar o segundo gol e garantir os três pontos, o Chelsea sufocou o inoperante Burnley no campo de defesa no segundo tempo. Pedro Neto até acertou a trave, mas as mudanças de Maresca surtiram pouco efeito e, aos poucos, o time visitante perdeu consistência ofensiva. Já os donos da casa, que jogavam por uma bola, avançaram suas linhas na reta final da partida e passaram a levar perigo à meta de Robert Sánchez - impecável na marcação, Andrey Santos se tornou um dos destaques do confronto. Aos 42 minutos, quando o Burnley dominava em busca do empate, Pedro Neto puxou o contragolpe e Enzo Fernández fez 2 a 0 para liquidar o jogo, assegurando o triunfo do Chelsea e obrigando Maresca a desistir de acionar Estêvão nos minutos derradeiros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea Burnley COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44