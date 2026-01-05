Chelsea prepara oferta de quase R$ 1 bilhão por Vinicius Júnior, diz jornal inglês Vinicius Júnior vive uma fase conturbada no Real Madrid. O jogador não balança as redes desde o dia 4 de outubro, enfrentando um jejum de 93 dias Estadão Conteúdo 05.01.26 14h42 Vinicius Júnior (@rafaelribeirorio / CBF) O Chelsea cogita fazer uma proposta de 135 milhões de libras (algo em torno de R$ 990,4 milhões na cotação atual) pelo atacante brasileiro Vinicius Júnior. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Guardian. O atleta tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2027. As conversas para uma possível renovação do vínculo com o clube espanhol estão travadas nos últimos meses. "O brasileiro não está feliz na capital espanhola, ao que tudo indica, e ainda não chegou a um acordo para a renovação do contrato, que vai até junho de 2027", disse o periódico. Vinicius Júnior vive uma fase conturbada no Real Madrid. O jogador não balança as redes desde o dia 4 de outubro, enfrentando um jejum de 93 dias. No último domingo, 4, o Real Madrid goleou o Betis por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Ainda assim, o atacante revelado pelo Flamengo foi vaiado por parte da torcida ao ser substituído pelo técnico Xabi Alonso. O Chelsea poderia se aproveitar dessa pressão sofrida por Vinicius Júnior para negociar com o Real Madrid. Nesta temporada, o brasileiro marcou cinco gols em 25 partidas disputadas. "Nós entendemos a situação. Vinicius é maduro, e nós também. Precisamos responder. Estamos todos aqui para nos apoiar. Queremos dar o nosso melhor. Vini é e sempre foi fundamental no Madrid, e continuará sendo. Tenho certeza de que o Bernabéu vai aplaudi-lo no futuro, não tenho dúvida disso", afirmou o técnico Xabi Alonso após o jogo contra o Betis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsez Vini Jr oferta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53