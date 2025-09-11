Chelsea é acusado de 74 violações no regulamento da Federação Inglesa e pode perder pontos Estadão Conteúdo 11.09.25 12h03 A Federação Inglesa acusou o Chelsea nesta quinta-feira de violar 74 normas do regulamento relacionadas a agentes, intermediários e investimentos de terceiros. Segundo a entidade, as infrações ocorreram entre os anos de 2009 e 2022. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, uma das possíveis sanções que o clube pode sofrer é a perda de pontos na tabela de classificação da Premier League. Por meio de nota oficial, a entidade formalizou a notificação contra o clube inglês, que à época, estava sob posse do russo Roman Abramovich. "No total, 74 acusações foram feitas contra o Chelsea FC. A conduta objeto das acusações abrange o período de 2009 a 2022 e se refere principalmente a eventos ocorridos entre as temporadas de 2010/11 e 2015/16. O Chelsea FC tem até 19 de setembro de 2025 para responder", diz o comunicado. O informe da entidade especifica ainda as regras que, supostamente, teriam sido infringidas pelo clube londrino. "A Associação de Futebol acusou hoje o Chelsea FC de violações dos Regulamentos J1 e C2 do Regulamento de Agentes de Futebol da FA, Regulamentos A2 e A3 do Regulamento da FA sobre Trabalho com Intermediários e Regulamentos A1 e B3 do Regulamento de Investimento de Terceiros em Jogadores da FA." O Chelsea se pronunciou sobre o episódio e divulgou um comunicado após a notificação feita pela Federação Inglesa. "O Chelsea tem o prazer de confirmar que seu contato com a FA sobre questões relatadas pelo próprio clube estão chegando a uma conclusão", diz parte do texto. A agremiação sinalizou ainda que pretende ajudar no que for necessário para qualquer tipo de esclarecimento. "Continuaremos trabalhando em colaboração com a FA para concluir este assunto o mais rápido possível", registrou o clube na nota. O magnata russo adquiriu o Chelsea em 2003 e passou a investir no clube para transformá-lo em uma potência não só na Inglaterra, mas também no continente europeu. Em 2022, o clube foi adquirido pelo consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Federação Inglesa Chelsea violação regulamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 Futebol 'Virada de chave': presidente do Paysandu confia em reação na Série B e aposta em Márcio Fernandes Roger Aguilera acredita que a experiência do treinador pode ser decisiva para evitar o rebaixamento 11.09.25 12h24 Futebol Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento 11.09.25 12h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00 FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 Futebol António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos 10.09.25 19h31