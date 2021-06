Chegada de novos atacantes pode obrigar Barcelona a se desfazer de alguns nomes

Com as contratações de Sergio Agüero e Memphis Depay, o Barcelona vive um dilema para a temporada 2021/22. Ao todo, o clube catalão conta com oito atacantes em seu elenco e alguns nomes podem deixar a equipe, de acordo com a imprensa espanhola.

+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa

Além de Agüero e Depay, Ronald Koeman tem à disposição Ansu Fati, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite, Francisco Trincão e Lionel Messi, que está perto de renovar seu contrato. Destes nomes, ao menos dois devem deixar o clube, segundo o jornal "As".

Os favoritos a deixar o Camp Nou, de acordo com o portal, são Braithwaite e Trincão, que têm situações distintas. O centroavante, contratado às pressas em 2020, não se firmou, e já foi avisado que pode buscar uma nova equipe. Com vínculo longo (até junho de 2024), porém, o dinamarquês precisa concordar.

Já a situação de Trincão é menos complicada. Apesar de também ter contrato longo, o português de 21 anos pode sair por empréstimo para ganhar rodagem. Contratado junto ao Braga, o atleta tem vínculo até junho de 2025.

+ Veja todos os convocados da Seleção Olímpica para os Jogos de Tóquio

Franceses em análise

Os franceses Griezmann e Dembélé também não têm permanência garantida. Mesmo com atuações importantes ao longo da temporada, os dois possuem salários altos, que podem fazer o Barcelona pensar em uma liberação em caso de proposta.

Dembélé, que sofreu nova lesão e foi cortado da Eurocopa, tem somente mais um ano de contrato na Catalunha. Uma opção é ser usado como moeda de troca. Já Griezmann, que fez grande ano, já passou por altos e baixos. Com contrato até 2024, o camisa 7 não deseja sair do Camp Nou.