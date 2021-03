Chega ao fim o calvário de Luiz Phellype, que volta a jogar depois de 13 meses

Depois de um ano e um mês, o atacante Luiz Phellype voltou a entrar em campo e disputar uma partida com a camisa do Sporting. Nesta quinta-feira (04/03), o seu retorno ganhou as páginas dos principais jornais portugueses. O Record, por exemplo, estampou a manchete “Acabou o calvário de Luiz Phellype”. Um drama que chega ao fim depois de uma cirurgia no joelho direito e longa recuperação.

A lesão do atacante brasileiro aconteceu em um jogo contra o Marítimo, em 27 de janeiro de 2020. Na época, ele era o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas do meia Bruno Fernandes, hoje no Manchester United. A volta aconteceu nesta terça-feira (03/03) pelo Sporting B, que empatou em 1 a 1 com o Olímpico Montijo pelo Campeonato de Portugal, correspondente à terceira divisão no país.

- Já era para ter retornado há duas rodadas, mas, por precaução, pelos jogos terem sido disputados em gramados sintéticos, preferiram me segurar para esta partida. É claro que preciso recuperar o ritmo de jogo, mas consegui me movimentar bem e até acertar uma bola na trave. Já estava com saudade de fazer o que mais gosto. É ruim demais ficar tanto tempo afastado - disse.

Luiz Phellype chegou ao Sporting em 2019, contratado junto ao Paços de Ferreira, também de Portugal. Após um período à sombra do então ídolo do clube, o atacante holandês Bas Dost, conquistou o seu espaço entre os titulares e até entrou para a história dos Leões como o jogador com o maior número de gols em jogos seguidos nesse século, marcando sete gols em seis partidas consecutivas, superando o próprio Bas Dost e os compatriotas Jardel e Liedson.

- Eu vivia o meu melhor momento na carreira. Além dessa sequência, também ajudei a equipe a conquistar a Taça de Portugal, com o gol derradeiro na decisão por pênaltis contra o Porto, fiz bons jogos na Liga Europa e, graças a Deus, me estabeleci como um jogador importante no grupo. Meu objetivo, agora, é estar apto a voltar a fazer parte do elenco atual, que lidera a Primeira Liga - declarou Luiz Phellype.