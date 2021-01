Chapecoense presta apoio ao Palmas após trágico acidente aéreo: 'Infelizmente, sabemos como é'

Exatos quatro anos, um mês e 27 dias, o futebol brasileiro se depara com outro trágico acidente aéreo. Depois do acidente com a delegação da Chapecoense que matou 71 pessoas, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes e tripulação na Colômbia, o Palmas perdeu seu presidente Lucas Meira e os jogadores Ranule (goleiro de 27 anos), Lucas Praxedes (lateral esquerdo de 23 anos), Guilherme Noé (volante de 28 anos) e Marcus Molinari (meia de 23 anos), além do piloto identificado apenas como Wagner na manhã deste domingo (24). A Chape foi às redes sociais para prestar apoio ao tricolor palmense.

Em texto publicado nas redes sociais, a Chapecoense declarou: "Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo".

Veja abaixo a nota na íntegra:

Diante do ocorrido, no entanto, externamos o nosso sentimento de força e a nossa total solidariedade aos familiares, amigos, colegas de clube e torcedores.



Vocês não passarão por isso sozinhos. #ForçaPalmas — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 24, 2021

VEJA TAMBÉM

Como a Chapecoense relembrou a data do trágico acidente aéreo em 2016

Senado cria CPI para investigar indenizações às vítimas de acidente da Chape

Cadeiras da Arena Condá ganham homenagem da Chapecoense a vítimas de acidente aéreo

O acidente aconteceu logo após a aeronave decolar na pista da ATA (Associação Tocantinense de Aviação). O veículo não ganhou altitude, caiu e explodiu.

Veja no vídeo abaixo!

Imagens do avião pegando fogo! 4 atletas do Palmas e o presidente do clube! pic.twitter.com/lODijBNQhu — leonardo baran (@leonardobaran) January 24, 2021

Em nota, o Palmas pediu por orações para confortar familiares e amigos das vítimas: "Lamentamos informar que não há sobreviventes. Neste momento de dor e consternação, o clube pede orações pelos familiares aos quais prestará os devidos apoios, e ressalta que no momento oportuno voltará a se pronunciar".

O Palmas enfrentaria hoje, às 16h, o Araguacema, pelo campeonato tocantinense e, nesta segunda-feira (25), o Vila Nova, pela Copa Verde. A expectativa é que as duas partidas sejam adiadas por tempo indeterminado pela diretoria de competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).