Chama paralímpica chega a Tóquio em momento de recorde de casos de covid-19

A chama paralímpica chegou nesta sexta-feira (20) à capital japonesa e o logo dos Jogos Paralímpicos foi instalado na baía de Tóquio, enquanto o país enfrenta um número recorde de casos de covid-19 a quatro dias da cerimônia de abertura.

O número de infecções diárias supera 25.000 a nível nacional e o número de pacientes em estado grave também registra o recorde no arquipélago, afetado desde junho por uma quinta onda de coronavírus.

Diante da situação, os organizadores dos Jogos Paralímpicos fizeram um apelo para que os participantes sigam de maneira estrita as medidas sanitárias impostas, e que não relaxem na vigilância.

"A situação infecciosa é diferente da que existia antes dos Jogos Olímpicos. Piorou", afirmou Hidemasa Nakamura, um dos diretores do comitê organizador de Tóquio-2020.

Os atletas paralímpicos apresentam riscos maiores que os atletas olímpicos de apresentar sintomas graves da doença, disse.

Várias cerimônias com a chama paralímpica aconteceram nesta sexta-feira sem espectadores em Tóquio (veja no vídeo acima), depois que eventos similares foram organizados em todo o país nas últimas semanas, enquanto o tradicional revezamento da tocha foi cancelado por medo da propagação do vírus.

Os Jogos Paralímpicos, que começarão na terça-feira, dia 24 de agosto, com 4.400 atletas em 22 modalidades esportivas, acontecerão sem a presença de torcedores na maioria das competições. O encerramento se dará no dia 5 de setembro.