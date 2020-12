Ceni justifica a pouca utilização de dois Garotos do Ninho: 'No momento correto, pretendo utilizá-los'

Em seu início irregular como técnico do Flamengo, Rogério Ceni não tem utilizado jovens da base com o volume de seu antecessor, Domènec Torrent, por exemplo - que, apesar do surto de Covid-19 ter aumentado o número de Garotos do Ninho em campo, por vezes, optou por atletas mais jovens em detrimento de outros nomes mais experientes. O técnico atual justificou o fato de dois terem sido preteridos: o zagueiro Natan e o lateral-esquerdo Ramon (citados nominalmente em pergunta na entrevista coletiva do último sábado, quando o Rubro-Negro venceu o Botafogo, por 1 a 0, no Nilton Santos).

- Quero deixar claro que eu subi na base de um clube. Sei o valor que tem cada jogador de categoria de base, e gosto muito de trabalhar com jovens sempre - iniciou Rogério Ceni, emendando:

- Sobre o Ramon, ele tem boa concorrência com um jogador que gosto muito que é o Filipe, tenho também o Renê. Natan é um jogador que observo todos os dias, vem crescendo, dou o máximo de atenção. Quando estiverem prontos, vão ser usados. Sei como funciona o Flamengo e sei dessa tradição com os jogadores de base. Eles estando no momento correto, pretendo utilizá-los.

Ceni ainda embasou a sua argumentação com o exemplo de Rodrigo Muniz, que estava emprestado ao Coritiba e, após um pedido do comandante, retornou ao Fla e entrou no decorrer do triunfo contra o Botafogo, ontem.

- O (Rodrigo ) Muniz posso citar como exemplo positivo de um jogador da base. Estava no Coritiba e foi um pedido nosso. Temos um centroavante na seleção brasileira, que é o Pedro, outro que também é chamado, que é o Gabriel, e usamos um jogador de categoria de base nessa posição.

Citado, Ramon atua pela equipe sub-20 neste domingo, no Brasileiro da categoria, mas ainda não foi utilizado por Ceni. Já Natan teve 45 minutos no empate com o Atlético-GO e chegou a ser liberado da Seleção Brasileira sub-20. O defensor também atuou em uma partida pelo juniores, neste período.