CBF sorteia mando de campo para duelos da semifinal na Copa do Brasil

A Copa do Brasil conheceu, nessa terça-feira (24), qual será a ordem dos confrontos válidos pela semifinal da competição através de sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No embate entre Grêmio e São Paulo, o Tricolor gaúcho abrirá a série atuando em seus domínios no dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, enquanto o Tricolor paulista joga o confronto decisivo no Morumbi em 30 de dezembro, antevéspera do Reveillón.

Dentro dessas mesmas datas existe a previsão de serem realizadas as partidas da outra chave entre Palmeiras e América-MG. Enquanto o Alviverde paulista joga a primeira no Allianz Parque, o Coelho define seu futuro na competição no Independência.

Depois da definição para saber quem serão os grandes finalistas da competição que terminará apenas em 2021, os classificados só voltam a se encontrar para decidir a Copa do Brasil entre os dias 3 e 10 de fevereiro do próximo ano visando a vaga na Libertadores do mesmo ano e o prêmio de R$ 54 milhões.