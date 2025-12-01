Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

CBF quer ao menos 30 árbitros profissionais para o Brasileirão 2026

O objetivo é colocar em prática o Núcleo de Profissionais de Arbitragem ao longo do Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que quer ao menos 30 árbitros profissionais no Brasileirão a partir de 2026. A proposta foi apresentada por Rodrigo Cintra, chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, no 1º Encontro de Executivos do Futebol, realizado nesta segunda-feira, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

O objetivo é colocar em prática o Núcleo de Profissionais de Arbitragem ao longo do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A CBF também revelou que o número pode aumentar e chegar a 60 até 2027, incluindo a Série B.

Depois de episódios polêmicos envolvendo a atuação de juízes na Série A deste ano, a profissionalização da arbitragem ganhou força no segundo semestre. Em outubro, um Grupo de Trabalho foi criado para discussão de melhorias e há previsão da entrega de um relatório de atividades até janeiro do ano que vem.

O programa específico para a arbitragem brasileira é baseado em modelos já existentes, como da Inglaterra, Itália, Espanha e MLS, a liga dos Estados Unidos.

Além de um salário fixo, a proposta, que deve contar com contratos anuais e rotina semanal de treinos, estuda a possibilidade de pagamento de bônus por partida. A CBF ainda pretende oferecer acompanhamento psicológico, de nutrição e de preparação física para os árbitros, e capacitação dos demais árbitros para padronização e possibilidade de ascensão.

Apesar da divulgação de vários pontos do programa, ainda não foi apresentada a previsão de salários que serão pagos nos contratos.

Palavras-chave

futebol

CBF

arbitragem
Esportes
.
